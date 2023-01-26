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رياضة

لاعبون جزائريون في الاتحاد السّوفياتي سابقا على إيقاع “الخطوة الموزونة”!

علي بهلولي
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لاعبون جزائريون في الاتحاد السّوفياتي سابقا على إيقاع “الخطوة الموزونة”!
ح.م
ياسين بن زية بعد توقيعه عقد الانضمام إلى نادي قرّه باغ الأذري.

غيّر اللاعب الدولي الجزائري السّابق ياسين بن زية، الخميس، وجهته نحو فريق آخر.

وكان صانع الألعاب بن زية (28 سنة) يرتبط مع نادي ديجون الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2022 وتنقضي في الصيف المقبل.

وانتقل بن زية إلى نادي قرّه باغ (كاراباغ) من القسم الأوّل لِبطولة أذربيجان، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025. كما أعلنت عنه إدارة هذا الفريق في بيان لها.

وسبق لِنادي قرّه باغ إحراز لقب البطولة الأذرية 9 مرّات، كما نال الكأس المحلّية في 7 مناسبات، وفي الموسم الماضي افتكّ ثنائية اللّقب والكأس.

وفي بطولة الموسم الحالي، يتصدّر فريق قرّه باغ لائحة الترتيب. أمّا في منافسة الدوري الأوروي، فقد تموقع ثالثا في فوجه بعد انتهاء دور المجموعات، وتحوّل وفقا للوائح المنافسة إلى دوري المؤتمر الأوروبي، وسيُواجه نادي كلوج البلجيكي في فيفري المقبل، بِرسم محطّة ثمن النهائي.

وبات ياسين بن زية وقد واقتفى أثر مواطنيه الذين استهوتهم تجربة الاحتراف في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السّوفياتية سابقا، على غرار متوسّط الميدان الهجومي سفيان هني الذي ارتدى زيّ نادي دينامو موسكو الروسي ما بين 2018 و2019. والمدافع مهدي زفان الذي تقمّص زيّ نادي سامارا الروسي ما بين 2020 و2022. وعنتر يحي الذي اشتغل العام الماضي في منصب مدير فني لِأكاديمية نادي دينامو موسكو. ولاعب الخطّ الخلفي يانيس حماش الذي انتقل في الصيف الماضي إلى نادي دنيبرو الأوكراني، رفقة مواطنه المغترب وصانع الألعاب فارس بهلولي.

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