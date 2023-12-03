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رياضة

لاعبون دوليون سابقون ينالون شهادات التدريب

الشروق الرياضي
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لاعبون دوليون سابقون ينالون شهادات التدريب
ح.م

حاز لاعبون دوليون جزائريون سابقون، الأحد، شهادة التدريب من الدرجة الأولى التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وأشرف على التربّص التقني عامر شفيق مدير التكوين بِالمديرية الفنية الوطنية، التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري.

وأُقيمت فعّاليات التربّص بِمدرسة الرياضات الأولمية “الباز” بِسطيف.

وشارك في هذا التربّص سي الطاهر شريف الوزاني، وبلال دزيري، وسمير زاوي، وإسحاق علي موسى، ومراد آيت الطاهر، وإبراهيم مزوار، وكريم بختي، ورضوان بن زرقة، وعبد السلام بن عبد الله، وفوزي موسوني، وغيرهم.

ويُمكن للتقنيين أصحاب هذه الشهادات تدريب الأندية وأيضا المنتخبات، سواء محلّيا أو قارّيا، أو في مناطق أخرى من المعمورة.

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