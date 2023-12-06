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رياضة

لاعبون سابقون يقاضون الاتحاد الإنجليزي لهذا السبب

عمر سلامي
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لاعبون سابقون يقاضون الاتحاد الإنجليزي لهذا السبب
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شعار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

قرّر بعض نجوم الدوري الإنجليزي السابقون، رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب الإهمال في حماية اللاعبين من إصابات الدماغ.

وتعرض العديد من اللاعبين في الدوري الإنجليزي على مدار السنوات الماضية لإصابات عنيفة بسبب الاندفاع البدني الكبير الذي يتميّز به الدوري، وهو الأمر الذي دفع 25 لاعبا لعبوا بالبطولات المحلية في إنجلترا منهم 3 نجوم سابقين بالدوري الإنجليزي لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن جلسة الاستماع الأولى تم تحديد موعدها في العام الجديد، وسط مطالب بالحصول على تعويضات لفشل الاتحاد في حماية هؤلاء اللاعبين من التعرض لإصابات في الدماغ، أثرت على حياتهم بعد الاعتزال.

وقام لاعبان سابقان في دوري الدرجة الأولى بالتأكيد على معاناتهما من الخرف المبكر في الأربعينيات بسبب إصابات سابقة.

وتتراوح أغلب أعمار المجموعة التي قررت مقاضاة الاتحاد الإنجليزي بين الستينيات والسبعينيات.

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