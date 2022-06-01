لاعبون محليون يستحقون التواجد في المنتخب… وبقاء بلماضي “قرار صائب”

اللاعب الدولي السابق سمير زاوي لـ "الشروق":

قال اللاعب الدولي السابق سمير زاوي إن المنتخب الوطني سيعود بقوة في قادم الاستحقاقات، خاصة بعد بقاء جمال بلماضي واستدعاء لاعبين جدد، واعتبر أن غياب محرز سيعود بالفائدة على آدم وناس، مؤكدا أن عودة ديلور مفيدة للخضر، كما أشار أن هناك بعض اللاعبين المحليين يملكون مكانا في التشكيلة الوطنية.

ما تعليقك على استدعاء سبعة لاعبين جدد للمنتخب الجزائري؟

بعد الخروج من الدور الأول في كأس إفريقيا الأخيرة، والإقصاء أمام الكاميرون وعدم التواجد في كأس العالم بقطر، أظن أن التجديد والتدعيم أمر حتمي، لإعطاء دم جديد للمنتخب الذي تنتظره مواجهتين حاسمتين.

يعني أنها مرحلة انتقالية تحضيرا للاستحقاقات القادمة؟

بعد التألق في المنافسات السابقة، وخاصة كأس إفريقيا والتتويج المستحق، تراجع مستوى المنتخب، لذلك يتوجب ضخ دماء جديدة، ليعود الخضر إلى مستواهم الحقيقي تحسبا لإقصائيات كأس إفريقيا 2023، و2025، وتحضير كأس العالم 2026.

بلماضي لمح خلال الندوة الصحفية عن اعتزال بعض كوادر المنتخب الذين تقدّموا في السن؟

لاعب كرة القدم لا يقاس بالسن، فهناك لاعبون تقدموا في السن، ووصلوا حتى 35 و36 سنة لكن مردودهم لازال في المستوى، لا أرى سببا في اعتزالهم، لكن اللاعب الذي يحس أنه لا يستطيع تقديم المستوى المطلوب فعليه الخروج من الباب الواسع.. أظن أن بلماضي أرسل رسائل لكل اللاعبين مفادها أن الأماكن غالية في المنتخب وعليكم بالعمل لتحقيق الأهداف المرجوة مستقبلا.

كلاعب دولي سابق وكتقني.. ما رأيك في بقاء بلماضي في منصبه كمدرب للخضر؟

ليس هناك أمر في كرة القدم أحسن من الاستقرار، وأعتبر أن بقاء بلماضي في منصبه يفيد “الخضر”، لأن المدرب سيرد الاعتبار لنفسه ولفريقه الذي أقصي من كأس العالم، حيث سيعمل كل ما في وسعه للنجاح بعد الإقصاء من كأس العالم والخروج المبكر من كأس إفريقيا بالكاميرون.

كيف ذلك؟

اليوم جمال بلماضي يملك كل مقومات التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث أصبح يعرف القارة الإفريقية عن ظهر قلب، ويعرف أيضا مستوى كل اللاعبين الذين بإمكانهم تقديم الاضافة، ليس لديه الوقت للبناء من جديد، عليه تدعيم التشكيلة بالعناصر التي يراها مناسبة، وينطلق في رحلة طويلة وشاقة في كأس إفريقيا للأمم، والتأهل إلى كأس العالم 2026، والذي يبقى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بعد الفشل في التواجد بمونديال قطر.

نحن مقبلون على لعب مقابلتين أمام أوغندا وتنزانيا في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2023، ماذا سيقول بلماضي للاعبين بعد إقصاء مرّ من التأهل إلى كأس العالم؟

بعد إقصاء مرّ من أي منافسة وخاصة منافسة بحجم كأس العالم، على بلماضي أولا أن يخاطب اللاعبين مع التركيز على الناحية البسيكولوجية، لتحفيزهم على العودة بقوة، الإقصاء من كأس العالم ليس نهاية العالم، اللاعبون والجمهور الرياضي يعرفون أن المنتخب حقق مشوارا كبيرا، حيث لم ينهزم طيلة 35 مباراة متتالية، والعالم بأكمله وضعنا في خانة المنتخبات التي ستتواجد في كأس العالم، لكن كانت هناك ضغوطات خارجية أثرت على منتخبنا الوطني.. حسب رأيي رسالة بلماضي للاعبين مباشرة.. لا بد من العودة إلى المكانة الحقيقية لمنتخبنا الوطني، وتحضير منتخب يكون أقوى.. في السابق كانت كل المنتخبات تضرب لنا ألف حساب لكن اليوم الضغط بدأ ينقص على المنتخب.

بن عيادة وميجادل.. الوحيدان في تشكيلة الخضر من المحليين، وهو عدد قليل جدا، كمدربين كيف تحفزون اللاعبين على التواجد في تشكيلة بلماضي؟

أظن أن الأمر سهل جدا، هناك المنتخب الذي يدربه مجيد بوقرة هو بوابة للتواجد في تشكيلة جمال بلماضي، اللاعب الذي ينشط في البطولة المحلية لا ينقصه سوى التنظيم، لأنه عندما يذهب إلى أوروبا للاحتراف، يحتفظ بكل إمكانياته، ما يتغير عليه سوى ساعات التدريب، والأمور التنظيمية…حتى أن هناك لاعبين من البطولة الوطنية بإمكانهم اللعب في المنتخب الأول.

إلى هذه الدرجة؟

نعم هناك لاعبون من البطولة الوطنية بإمكانهم اللعب في المنتخب الأول، ينقصهم فقط ساعات عمل إضافية ليصلوا إلى مستوى اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا.

لكن من بين 500 لاعب في البطولة الجزائرية لا يوجد سوى لاعبين اثنين في المنتخب؟

أليس هناك لاعبين يتواجدون في المنتخب ويلعبون كأساسين خريجي البطولة الوطنية، والقائمة طويلة، هناك من غادروا الجزائر منذ ست أشهر أو أقل من سنة، واستدعاهم بلماضيّ، ماذا تغير عند هؤلاء اللاعبين سوى الإمكانيات، لو مثلا لاعب من الشلف، وهران أو سعيدة تمنحه الإمكانيات يستطيع التواجد مع الخضر، هنا في البطولة “خلّص اللاعبين وحاسبهم”، هنا في بطولتنا المسكينة “لا ندفع الأجور للاعبين ونريد منهم التألق”.

أعطيك أسماء بعض اللاعبين انتقلوا من الجزائر إلى أوروبا وهم بن سبعيني، سليماني، بوداوي، قادري… لو نسأل هؤلاء اللاعبين، هناك لاعبين كانوا أحسن منكم ولم ينجحوا يقولون لك نعم.. هذه هي كرة القدم الذي ينجح ليس بالضرورة هو الأحسن هناك عدو عوامل أخرى تجعل لاعبين ينجحون وآخرون يفشلون في مشوارهم رغم أنهم الأحسن.

ما رأيك في الجدل الذي أقيم مؤخرا حول غياب رياض محرز؟

لا أدخل في هذه الحسابات هو لاعب كبير أدى موسما صعبا، وشاقا، نظرتي غياب محرز هي فرصة مواتية لآدم وناس للتألق وضمان مكانه في المنتخب.

بلماضي فتح الباب من جديد لديلور للعودة إلى المنتخب؟

اليوم المنتخب الوطني بعيد عن كل الحسابات، والخلافات، وعودته أن كانت ستفيد المنتخب فنرحب بعودته.

سمير بعيدا عن المنتخب.. هل سيبقى زاوي في الشلف الموسم القادم؟

لم أقرر بعد، سأنهي الموسم وبعدها سنرى المستقبل، تعبت في غياب الإمكانيات، الشلف تفتقد للإمكانيات مقارنة لأندية أخرى.. تريد الحقيقة تحقيقنا للبقاء في المحترف يعني لي أننا حققنا البطولة.. لعبنا مع أندية لاعبها تلقوها أجورهم في وقتها، وبعدها يأتي المناصر يحاسبوك وأنت تعيش في دوامة من المشاكل، تصوّر أننا فزنا في تيزي وزو، تعادلنا في اتحاد العاصمة، ونربح أمام المولودية،.. لو نملك الإمكانيات سنبقى على لاعبينا، وندعم التشكيلة ونلعب الأدوار الأولى.. كل موسم يغادر الفريق خمس إلى ست لاعبين.. ليس هناك أي تخطيط في الأندية الجزائرية.. إذا أرادوا معالجة مشاكل الكرة ليس إعطاء الأموال.. بل إعادة النظر في طريقة تسيير الكرة الجزائرية.