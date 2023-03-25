لاعبون مغتربون جدد.. زفيزف يردّ

ردّ رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف على سؤال، فحواه مدى إمكانية تدعيم صفوف المنتخب الوطني بِلاعبين مُغتربين جدد.

وكان بيت “الخضر” قد عرف مُؤخّرا قدوم ستّة لاعبين مُغتربين، وهم: ريان آيت نوري وفارس شعيبي وبدر الدين بوعناني وجوين حجام وكيفين غيطون وحسام عوّار.

وقال زفيزف إن “الفاف” تُنسّق مع الناخب الوطني جمال بلماضي، بِخصوص اللاعبين المغتربين الذين يرغب في جلبهم. وذلك في أحدث تصريحات صحفية أدلى بها الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، وبِالضّبط بعد مباراة “مُحاربي الصّحراء” والنّيجر.

وعن إمكانية استقدام لاعبين آخرين على غرار المهاجم أمين غويري (23 سنة/ ران الفرنسي)، ومتوسّط الميدان الهجومي ياسين عدلي (22 سنة/ ميلان الإيطالي)، ولاعب الخطّ الأمامي ريان آيت شرقي (19 سنة/ ليون الفرنسي)، قال جهيد زفيزف إنّه غير مُستعدّ للحديث عن لاعبين لا يملكون الجنسية الرياضية الجزائرية.

وخاض الثلاثي غويري وعدلي وشرقي مقابلات دولية مع المنتخبات الصّغرى لِفرنسا، لكنّهم لم يُشاركوا مع أكابر “الديكة”. ووفقا للوائح “الفيفا”، فإن هؤلاء اللاعبين يُمكنهم تغيير الجنسية الرياضية وارتداء أزياء منتخبات أخرى.