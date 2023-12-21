لاعبون مُرشّحون للالتحاق بِتربّص “الخضر” مُبكّرا

يُمكن للاعبين دوليين جزائريين أن يلتحقوا بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، قبل زملائهم في المنتخب الوطني.

ويدخل رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي بعد أيّام قلائل من الآن، في تربّص بِمركز سيدي موسى. قبل شدّ الرّحال جوّا إلى الطوغو في الفاتح من جانفي المقبل، لِإقامة معسكر إعدادي هناك. تحضيرا لِأوّل مباراة أمام أنغولا في نهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، بِتاريخ الـ 15 من الشهر ذاته.

ويتعلّق الأمر هنا بِجزائريي البطولة الفرنسية، حيث يُشير تاريخ سهرة الأربعاء، إلى موعد آخر مباراة رسمية لهم على مستوى الأندية في عام 2023، بعد تنظيم فعّاليات الجولة الـ 17 من عمر البطولة المحلّية. بينما يُشير تاريخ الـ 6 من جانفي القادم، إلى موعد أوّل لقاء لِأنديتهم في عام 2024، له صلة بِمسابقة كأس فرنسا.

ويُستبعَد أن يبقى اللاعبون الجزائريون مع أنديتهم الفرنسية إلى غاية نهاية الأسبوع الأوّل من شهر جانفي 2024، لِأن المباراة القادمة لها صلة بِالمنافسة المحلّية الثانية وليست البطولة. كما أن لوائح “الفيفا” تسمح للاعبين الدوليين بِالالتحاق بِمنتخباتهم، 15 يوما قبل انطلاق منافسة كبيرة مثل “الكان”.

واستنادا إلى آخر قائمة ضبطها بلماضي في مواجهتَي نوفمبر الماضي، تتشكّل لائحة أسماء جزائريي البطولة الفرنسية، من: الحارس أنطوني ماندريا من كون، والمدافع كيفين قيطون من ماتز، ومتوسّط الميدان نبيل بن طالب رفقة صانع الألعاب آدم الوناس من ليل، والمهاجم غويري من ران. وأيضا القنّاص سليماني لكن من بطولة أخرى، بعد إسدال ستار الدوري البرازيلي مُؤخّرا، مُرتديا زيّ نادي كوريتيبا.

ونُوضّح هنا بعض التفاصيل، فحواها أن أجندة بطولة القسم الفرنسي الثاني تُشبه دوري الدرجة الأولى، وذلك في حالة حامي العرين ماندريا. أمّا المدافع يوسف عطال من نيس، فيُرجّح أن يتأخّر قدومه إلى غاية الأسبوع الأوّل من جانفي المقبل، للأسباب التي يعلمها الجمهور الجزائري. وثالثا، يُمكن للقائمة المذكورة أعلاه أن تتدعّم بِأسماء أخرى، غابت عن لقاءَي الصّومال والموزمبيق، مثل الحارس ألكسندر أوكيجة من ماتز، والمدافع جوين حجام من نانت، وصانع الألعاب حمد عبدلي من أونجي، والمهاجم بدر الدين بوعناني من نيس.