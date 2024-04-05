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رياضة

لاعبو اتحاد العاصمة يرفضون الإفطار

الشروق أونلاين
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لاعبو اتحاد العاصمة يرفضون الإفطار

رفض لاعبو اتحاد العاصمة الصيام وعدم الإفطار في لقاء ربع نهائي كأس “الكاف” الذي جمعهم الأحد الماضي بنادي ريفرز النيجيري، والذي انهزم فيه رفقاء عليلات بهدف لصفر في انتظار لقاء العودة الذي سيلعب غدا بملعب “5 جويلية”، رغم الفتاوى المقدمة لهم. وأكد توفيق قريشي..

المناجير العام لاتحاد العاصمة: “اللاعبون لعبوا اللقاء وهم صائمون في حين أن لاعبي المنافس لم يكونوا صائمين، وأيضا تعدوا على اللعب في ذلك التوقيت”، مضيفا: “مشواري انطلق منذ 40 سنة ولم يسبق لي أن رأيت مثل تلك الظروف التي لعبنا فيها”، كما أشار ذات المتحدث إلى أن المنافس لا يلام بما أنه لا يملك الإمكانيات من أجل تحضير مباراة مماثلة ولعب خارج قواعده، إلى جانب برمجة حفل غنائي بنفس الملعب مساء، وهو ما جعل ريفرز يستقبل على الساعة الثانية زوالا.

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