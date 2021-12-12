لاعبو الجزائر يحتفلون بِالتأهّل مُزيّنين بِالعلم الفلسطيني

رفع لاعبو المنتخب المحلّي الجزائري علم فلسطين عاليا سهرة السبت، وهو يحتفلون بِتأهّلهم للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب.

وطاف زملاء القائد ومتوسط الميدان ياسين براهيمي حول أرجاء ملعب “الثمامة” بِالعاصمة القطرية الدوحة، رافعين علم فلسطين، وهم يُعبّرون عن فرحتهم بِبلوغ محطّة المربّع الذهبي، بعد إزاحة العقبة المغربية في ربع النهائي.

وعلى غرار قضية الصّحراء الغربية العادلة، تبقى فلسطين جرحا غائرا في جسد الأمّة العربية والإسلامية، في زمن تفنّن بعضهم في الانبطاح المُثير للقرف للمحتلّ الصهيوني.