-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعبو الجزائر يحتفلون بِالتأهّل مُزيّنين بِالعلم الفلسطيني

علي بهلولي
  • 493
  • 2
لاعبو الجزائر يحتفلون بِالتأهّل مُزيّنين بِالعلم الفلسطيني

رفع لاعبو المنتخب المحلّي الجزائري علم فلسطين عاليا سهرة السبت، وهو يحتفلون بِتأهّلهم للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب.

وطاف زملاء القائد ومتوسط الميدان ياسين براهيمي حول أرجاء ملعب “الثمامة” بِالعاصمة القطرية الدوحة، رافعين علم فلسطين، وهم يُعبّرون عن فرحتهم بِبلوغ محطّة المربّع الذهبي، بعد إزاحة العقبة المغربية في ربع النهائي.

وعلى غرار قضية الصّحراء الغربية العادلة، تبقى فلسطين جرحا غائرا في جسد الأمّة العربية والإسلامية، في زمن تفنّن بعضهم في الانبطاح المُثير للقرف للمحتلّ الصهيوني.

مقالات ذات صلة
نكتة نهاية السنة.. مهزلة “المخزن” والاتحاد الإفريقي لكرة اليد

نكتة نهاية السنة.. مهزلة “المخزن” والاتحاد الإفريقي لكرة اليد

جديد بن ناصر

جديد بن ناصر

آدم الوناس يُسجّل ويتأهّل

آدم الوناس يُسجّل ويتأهّل

مصر تتأهّل لِتُواجه تونس

مصر تتأهّل لِتُواجه تونس

ماذا قال ميسي عن حكم مباراة الجزائر والمغرب؟

ماذا قال ميسي عن حكم مباراة الجزائر والمغرب؟

اتحاد بسكرة رائدا للبطولة الوطنية

اتحاد بسكرة رائدا للبطولة الوطنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • انتصار لفلسطين

    لو فاز المغرب لشاهدنا الصهاينة الآن في الكيان الصهيوني وفي المملكة حاملين العلم المغربي ويرقصون فرحا على انغام الشعبي المغربي ويتبادلون كؤوس الخمر كما هم يفعلون دائما خاصة وان فوز اليوم ضد الجزائر وزادت حدة احتفالاتهم تلك منذ التطبيع وما تبعه فخسارة المغرب اليوم ستر له من تطفل الصهاينة على هذا البلد المغاربي الذي احتله الصهاينة ثقافيا ثم اقتصاديا ثم سياسيا ولاحقا امنيا وعسكريا وحتى رياضيا فعلى الشعب المغربي ان يتحرر من الاحتلال الصهيوني قبل ان يغرق في الخسارة اكثر

    0
  • محيدر يمين

    لو فاز المغاربة لرفعوا علم اسرائيل

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد