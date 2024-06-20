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رياضة

لاعبو “الخضر” يتضامنون مع بن طالب

عمر سلامي
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لاعبو “الخضر” يتضامنون مع بن طالب
أرشيف
لاعبو المنتخب الوطني

أبدى لاعبو المنتخب الوطني، تضامنهم مع زميلهم نبيل بن طالب بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشر عدد من لاعبي المنتخب الوطني رسائل تضامن ودعم لبن طالب، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمجرد سماعهم بخبر إصابته بوعكة صحية.

وكتب مهاجم “الخضر” بغداد بونجاح: “الله يشافيك خويا”.

أما الدولي الجزائري هشام بوداوي فعبّر عن تضامنه مع بن طالب وكتب: “إن شاء الله خير خويا”.

ومن جهته أبدى آدم وناس دعمه لزميله بن طالب، وقال: “الله يشافيك أخي، نحن معك، وستعود أقوى إن شاء الله”.

ونشر الدولي أحمد توبة، عبر منصة “إكس” قائلا: “الكثير من الدعاء من فضلكم، أكتب هذا بقلب ثقيل..الله يشافيك”.

وبدوره تمنى فارس شايبي الشفاء العاجل بن طالب، وكتب: “الله يشافيك أخي..”.

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