-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعبو الخضر يتضامنون مع ضحايا زلزال المغرب

الشروق أونلاين
  • 418
  • 0
لاعبو الخضر يتضامنون مع ضحايا زلزال المغرب

أبدى نجوم المنتخب الوطني تضامنهم مع الشعب المغربي الشقيق، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة، وخلف عشرات الضحايا والجرحى. وأطلق نبيل بن طالب ورياض محرز وعدد من العناصر الوطنية، صورا للزلزال  عبر خاصية “ستوري” في حساباتهم الشخصية على “أنستغرام” ترحموا من خلالها على أرواح الضحايا، كما تمنوا الشفاء للجرحى، معلنين تضامنهم التام مع إخوانهم المغاربة.

ولم يتخلف النجم الجزائري لنادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر عن الركب، رغم غيابه عن تربص الخضر بسبب الإصابة، وقال في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا: “كل قلبي مع المغرب والمتضررين من الزلزال.. نأمل أن يكون الدمار ماديا فقط”.

مقالات ذات صلة
الخضر .. رحلة البحث عن الحلول

الخضر .. رحلة البحث عن الحلول

بلماضي: أنا سعيد بِالعودة إلى عنابة (فيديو)

بلماضي: أنا سعيد بِالعودة إلى عنابة (فيديو)

أحد أفضل لاعبي السنيغال يغيب عن مواجهة الجزائر

أحد أفضل لاعبي السنيغال يغيب عن مواجهة الجزائر

هل يعود محرز ورونالدو وبن زيمة إلى رابطة أبطال أوروبا؟

هل يعود محرز ورونالدو وبن زيمة إلى رابطة أبطال أوروبا؟

تشكيلة “الخضر” أمام تنزانيا

تشكيلة “الخضر” أمام تنزانيا

شباب بلوزداد معنيّ بِهذا الأمر

شباب بلوزداد معنيّ بِهذا الأمر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد