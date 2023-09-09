لاعبو الخضر يتضامنون مع ضحايا زلزال المغرب

أبدى نجوم المنتخب الوطني تضامنهم مع الشعب المغربي الشقيق، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة، وخلف عشرات الضحايا والجرحى. وأطلق نبيل بن طالب ورياض محرز وعدد من العناصر الوطنية، صورا للزلزال عبر خاصية “ستوري” في حساباتهم الشخصية على “أنستغرام” ترحموا من خلالها على أرواح الضحايا، كما تمنوا الشفاء للجرحى، معلنين تضامنهم التام مع إخوانهم المغاربة.

ولم يتخلف النجم الجزائري لنادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر عن الركب، رغم غيابه عن تربص الخضر بسبب الإصابة، وقال في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا: “كل قلبي مع المغرب والمتضررين من الزلزال.. نأمل أن يكون الدمار ماديا فقط”.