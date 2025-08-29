لاعبو “الخضر” يتعرّفون على منافسيهم في رابطة الأبطال

تعرّف اللاعبون الدوليون الجزائريون على منافسي أنديتهم، في دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2025-2026.

وسحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة مساء الخميس، مع الإشارة إلى أن المنافسة تُقام بِنمطها المستحدث للمرّة الثانية تواليا.

وهكذا سيلعب المهاجم أمين غويري مع فريقه أولمبيك مرسيليا الفرنسي، ضدّ: سان جيلواز البلجيكي (آدم زرقان)، وريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، وأجاكس أمستردام الهولندي، وأطلنطا الإيطالي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، ونيوكاسل الإنجليزي، وبروج البلجيكي.

ويلعب المدافع رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا دورتموند الألماني ضدّ: مانشستر سيتي (ريان آيت نوري) مع توتنهام الإنجليزيَين، وجوفانتوس رفقة الإنتر الإيطاليَين، وأتليتيكو مدريد مع فياريال الإسبانيَين، وكوبنهاغن الدانماركي، وبودو النرويجي.

ويلعب المدافع ريان آيت نوري وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي ضدّ: بايرن ليفركوزن (إبراهيم مازة) رفقة بوروسيا دورتموند الألمانيَين (بن سبعيني)، وريال مدريد رفقة فياريال الإسبانيَين، ونابولي الإيطالي، وقلعة السرايا التركي، وموناكو الفرنسي، وبودو النرويجي.

ويلعب متوسط الميدان فارس شعيبي وفريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني ضدّ: ليفربول وتوتنهام الإنجليزيَين، وبرشلونة رفقة أتليتيكو مدريد الإسبانيَين، وأطلنطا مع نابولي الإيطاليَين، وقلعة السرايا التركي، وقرّه باغ من أذربيجان.

ويلعب متوسط الميدان آدم زرقان وفريقه سان جيلواز البلجيكي، ضدّ: مرسيليا الفرنسي (غويري)، والإنتر رفقة أطلنطا الإيطاليَين، وبايرن ميونيخ الألماني، وأتليتيكو مدريد الإسباني، وقلعة السرايا التركي، ونيوكاسل الإنجليزي، وآيندهوفن الهولندي.

وتُجرى الجولة الأولى من دور المجموعات ما بين الـ 16 والـ 18 من سبتمبر المقبل، وتُقام الجولة الثامنة والأخيرة في الـ 28 من جانفي 2026. علما أن المنافسة تُنظَّم بِصيغة 36 ناديا، ويخوض كلّ فريق 8 مقابلات في دور المجموعات.

وبعدها ووفقا للترتيب العام، تتأهّل الأندية الثمانية الأولى للدور ثمن النهائي، وتلعب فرق المراكز ما بين الـ 9 والـ 24 مواجهات السد للحاق بها. بينما تُقصى أندية المراتب ما بين الـ 25 والـ 36.