لاعبو “الخضر” يتلقون التهاني من أنديتهم بعد التأهل

تلقى لاعبو “الخضر” التهاني من أنديتهم، عقب تحقيقهم التأهل إلى المباراة الفاصلة من تصفيات المونديال.

وأشاد نادي مانشستر سيتي، بقائد “الخضر” على حسابه الرسمي على “فايسبوك”، وقال: ” مبروك يا رياض، القائد محرز سجل هدفا في تعادل ثمين للجزائر أمام بوركينافاسو، أرسل محاربي الصحراء للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال”.

أما نادي واست هام فقد كتب على حسابه الرسمي: “هنيئا السعيد وهنيئا للجزائر التأهل إلى مباراة السد من تصفيات المونديال”.

وهنأ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بن سبعيني على مردوده والتأهل مع الجزائر إلى المباراة الفاصلة، وجاء في الصفحة الرسمية للنادي على “فايسبوك”: بن سبعيني يتأهل مع الجزائر إلى مباراة السد بعد التعادل مع بوركينافاسو”،وأرفق النادي الألماني العبارة بصورة لرامي بن سبعيني بقميص “الخضر”، والعلم الجزائري”.

وكتب السد القطري على صفحته الرسمية على “تويتر”:” بمشاركة بغداد بونجاح .. المنتخب الجزائري بطل إفريقيا يبلغ الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر2022 “. ونشرت صفحة السد صورة لبغداد بونجاح، وهو بصدد الاحتفال مع زملائه بالهدف الأول الذي وقعه رياض محرز”.