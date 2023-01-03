لاعبو “الخضر” يسيطرون على التشكيلة المثالية للمحترفين العرب
أعلن موقع “سوفاسكور” المتخصص في إحصائيات اللاعبين، عن تشكيلة أفصل اللاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى لسنة 2022، والتي ضمت 6 لاعبين من “الخضر”.
وعرفت التشكيلة المثالية تواجد بن سبعيني في خط الدفاع، وبن طالب وبن ناصر في خط وسط الميدان.
🎖 | تشكيل سوفاسكور المثالي لسنة 2022 الخاص باللاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى
حان موعد توديع حساب سوفاسكور الرسمي باللغة العربية لسنة 2022 باختيارنا لأفضل والأعلى تقييما هذه السنة حسب المراكز pic.twitter.com/zlw8B5j9ho
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) January 2, 2023
وتشكل خط الهجوم من ثلاثي جزائري، تمثل في كل من أندي ديلور ورياض محرز ويوسف بلايلي.
كما ضمت التشكيلة أربعة لاعبين من المغرب، وهم الحارس بونو، والمدافعان أشرف حكيمي و نايف أكرد، ولاعب الوسط حمزة ساخي.
واقتصر تواجد اللاعبين التونسيين في التشكيلة على لاعب واحد وهو المدافع ديلان برون.