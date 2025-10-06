-- -- -- / -- -- --
لاعبو “الخضر” يصلون تباعا إلى الجزائر تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا (فيديو)

عمر سلامي
  • 1214
  • 0
ح.م
الوافد الجديد الحارس لوكا زيدان

شرع لاعبو المنتخب الوطني، في التوافد على المركز التقني بسيدي موسى، للدخول في التربص الخاص بمبارتي الصومال وأوغندا.

وكان الثنائي الناشط في ألمانيا بن سبعيني ومازة أول الوافدين، ليتواصل بعدها قدوم اللاعبين تباعا.

ووصل كل من ماندي، وحاج موسى، وقبال، والوافدون الجدد سمير شرقي، وبلغالي ودورفال صبيحة الاثنين إلى مطار هواري بومدين.

كما وصل في حدود منتصف النهار، نجم “الخضر” يوسف بلايلي، وبعده بقليل حلّ الحارس الجديد للمنتخب لوكا زيدان، على أن يكتمل التعداد أمسية الاثنين.

وينطلق تربص “الخضر” أمسية الاثنين، بإجراء أول حصة تدريبية تحسبا للمواجهة الأولى أمام الصومال، المرتقبة أمسية الخميس بداية من الساعة الخامسة بملعب ميلود هدفي بوهران.
وسيعود بعدها “الخضر” مباشرة إلى المركز التقني بسيدي موسى للتحضير لمباراة الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال 2026 أمام أوغندا.

ويبحث رفقاء القائد رياض محرز أمام الصومال عن النقاط الثلاث لا غير، من أجل حسم تأشيرة التأهل إلى كأس العالم 2026.

