لاعبو “الخضر” يصلون تباعا والأمور الجدية تنطلق..

شرع لاعبو المنتخب الوطني الاثنين في الدخول إلى المركز التقني بسيدي موسى، للشروع في التربص التحضيري لتصفيات المونديال..

وحلّ في منتصف نهار الاثنين، بمطار هواري بومدين الدولي، أغلب اللاعبين المعنيين، بالتربص الإستعدادي، قبل التوجه مباشرة إلى مركز سيدي موسى.

ومن بين اللاعبين الوافدين رياض محرز والسعيد بن رحمة و رامي بن سبعيني وإسلام سليماني والحارس أوكيدجة و هشام بوداوي و هاريس بلقبلة وآدم زرقان ونوفل خاسف، وغيرهم.

ويشرع “الخضر” أمسية الاثنين، في تربصهم التحضيري لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو، بخوض أول حصة تدريبية بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي كان قد حل بالجزائر الجمعة الماضي، لضبط كل الأمور المتعلقة بالتربص.

ويواجه رفقاء محرز، الخميس المقبل منتخب جيبوتي في أولى جولات تصفيات المونديال، في ملعب تشاكر بالبليدة، بداية من الساعة الثامنة ليلا.

ويعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، صبيحة الأربعاء المقبل، ندوة صحفية بالمركز التقني بسيدي موسى، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، وفي نفس اليوم برمجت منطقة مختلطة للاعبين مع الإعلاميين، قبل انطلاق آخر حصة تدريبية تحسبا لمواجهة جيبوتي.