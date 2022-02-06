لاعبو “الخضر” يعزون في وفاة الطفل ريان

أبدى عدد من لاعبي المنتخب الوطني تأثرهم الشديد، بعد وفاة الطفل المغربي ريان، أمسية السبت..

وبعد أن عبروا عن تضامنهم، وتوجهوا بالدعوات من أجل خروج الطفل سالما بعد سقوطه في بئر بالمغرب، تأثر لاعبو “الخضر” بخبر الوفاة، وتقدموا بتعازيهم الخاصة.

وعزى اسماعيل بن ناصر في وفاة ريان وكتب على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “سوف نتذكر شجاعة ريان وستظل تلهمنا..إن شاء الله أعلى درجات الجنة”.

وكتب إسلام سليماني على صفحته في “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون ..ربي يرحمو”.

ومن جهته جمال بلعمري عزى في وفاة ريان وكتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى جنة الخلد”.