لاعبو “الخضر” يغيبون عن جوائز كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار

عربي واحد فقط ضمن المتوجين

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن كل جوائز كأس أمم إفريقيا 2024 التي توج بها منتخب كوت ديفوار على أرضه وبين جماهيره، بسيناريو مثير.

وتوج منتخب كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا 2024، بعد ما قلب الطاولة على نيجيريا، حيث انتصر (2-1)، بفضل ثنائية فرانك كيسي وسباستيان هالر، بينما النسور سجّل هدفها الوحيد وليام تروست إيكونغ.

وبسبب خيبة الأمل العربية في البطولة، حضر لاعب عربي واحد فقط ضمن جوائز كأس أمم إفريقيا 2024 بعدما ظهر “عرب إفريقيا” بشكل سيء في النسخة الـ34 من مسابقة “الكان”، حيث لم يشهد دور ربع النهائي وجود أيّ منتخب عربي للمرة الأولى مُنذ عام 2013، كما غاب عن هذه التتويجات لاعبو الخضر بسبب الإقصاء من الدور الأول من هذه المنافسة القارية، إقصاء لا زالت آثاره إلى يومنا هذا، حيث يطالب كل المتتبعين بضرورة ايجاد مدرب للخضر على جناح السرعة لخلافة جمال بلماضي وتحضير الدورة الرباعية التي ستلعب بالجزائر خلال شهر رمضان بمشاركة بوليفيا وأندورا وجنوب افريقيا.

وأعلنت اللجنة المُنظمة إلى جانب الاتحاد الإفريقي، نيل المصري مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي جائزة الحذاء البرونزي، بعد ما سجّل 4 أهداف مع الفراعنة في البطولة، والتي توقف فيها مشوار مصر عند دور الـ16.

وخلال أمم إفريقيا 2024، ظهر مهاجم نانت الفرنسي بشكل أكثر من رائع، حيث سجّل في أربع مباريات متتالية، بداية من الموزمبيق، مرورا بغانا ثم الرأس الأخضر وأخيرا الكونغو الديمقراطية. ودخل “الأناكوندا” تاريخ منتخب مصر، بعد ما بات أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع “الفراعنة” في نسخة واحدة من “الكان” برصيد 4 أهداف، برفقة كل من علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد وأحمد حسن، إذ سجل كل منهم أيضا 4 أهداف مع المنتخب المصري في أمم إفريقيا خلال نسخ 1974 و1984 و2006.

بينما تُوج مهاجم غينيا الإستوائية، إميليو نسوي لوباز، بالحذاء الذهبي للبطولة، كأفضل هداف بعد تسجيله 5 أهداف كلها في دور المجموعات، بما في ذلك هاتريك أمام غينيا بيساو وثنائية أمام كوت ديفوار. ورغم خسارة نيجيريا للقب أمم إفريقيا، إلا أنّ جائزة أفضل لاعب في البطولة كانت من نصيب القائد ويليام تروست إيكونغ مدافع منتخب “النسور الممتازة”.