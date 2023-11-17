لاعبو المنتخب الفلسطيني يدخلون الميدان بالكوفية في تصفيات المونديال

وجهّوا رسالة تضامن من اللاعبين لأبناء شعبهم

انتهت القمة التي جمعت منتخبي لبنان وفلسطين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، وبطولة كأس آسيا 2027، بالتعادل السلبي دون أهداف، في مواجهة لُعبت دون جمهور، وسط ظروف خاصة يعيشها البلدان بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين وجنوب لبنان منذ 7 أكتوبر الماضي.

وشهدت المواجهة دخول لاعبي المنتخب الفلسطيني بـ”الكوفية” إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباراة، إذ ارتدى كل لاعب من منتخب الفدائي الكوفية الفلسطينية الشهيرة حول الرقبة كرسالة تضامن من اللاعبين لأبناء شعبهم والتأكيد على ضرورة عدم نسيان ما يُعانيه قطاع غزة منذ أكثر من 40 يوماً من العدوان الإسرائيلي المُستمر.

المباراة لُعبت في ملعب “خالد بن محمد” في الشارقة في الإمارات رغم أن المواجهة تُحتسب على أرض منتخب لبنان، وذلك بسبب عدم توفر ملعب بمواصفات جيدة في لبنان، ولُعبت المباراة بدون حضور جماهيري في المدرجات أيضاً بسبب العقوبة المفروضة على منتخب “الأرز” بداعي الشغب في مباراة ضد منتخب سورية في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ولم ترتقِ المباراة إلى مستوى مرتفع فنياً، إذ اقتصرت محاولات المنتخبين على هجمات خجولة دون محاولات خطيرة على المرمى، الأمر الذي ساهم في بقاء النتيجة على حالها بدون أهداف (صفر – صفر)، مع أفضلية استحواذ لمنتخب فلسطين وخصوصاً في الشوط الأول، إلا أن الأمور بقيت كما هي حتى الدقيقة 70 بدون أي تغيير على أرض الملعب.

وبدا من الواضح أن المنتخب الفلسطيني كان أفضل في الشوط الثاني بنسبة كبيرة، خصوصاً أنه استحوذ على الكرة لوقت أطول، وخلق محاولات هجومية أكثر ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى منتخب “الأرز”، في وقت لعب لبنان بطريقة دفاعية وحاول منع فلسطين من هز الشباك، وتلقى الضغط الكبير خصوصاً في آخر 15 دقيقة من المواجهة.