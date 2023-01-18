لاعبو المنتخب المحلي يصّرون على التتويج بـ”شان الجزائر”

عبروا عن سعادتهم بالتأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي

كشف لاعبو المنتخب الوطني المحلي عن إصرارهم الكبير للفوز بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الجارية بالجزائر وإلى غاية 4 فيفري المقبل، بعد تأهلهم إلى الدور ربع النهائي للمسابقة بعد المباراة الثانية فقط، متسلحين بالدعم الجماهير الكبير في ملعب نيلسون مانديلا، وفي وقت يحظى فيه “الخضر” بترشيحات المتابعين، خاصة في ظل المستويات التي ظهرت بها بعض المنتخبات في البطولة لحد الآن.

وكان المنتخب الوطني المحلي فاز، الثلاثاء، على نظيره الإثيوبي بنتيجة هدف دون رد على ملعب نيلسون مانديلا، في لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، ليحتل صدارة مجموعته بست نقاط قبل منتخب الموزمبيق صاحب الأربع نقاط بعد فوزه المفاجئ على ليبيا بثلاثة أهداف لهدفين، ويلتقي زملاء الحارس قندوز بالموزمبيق في الجولة الأخيرة السبت المقبل لحسم صدارة المجموعة الأولى.

وأجمع لاعبو “الخضر” خلال حديثهم إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة بعد مباراة الجزائر وإثيوبيا على رغبتهم في التتويج باللقب “الشان”، وقال الهداف أيمن محيوص تعليقا على الفوز أمام إثيوبيا: “المنافس كان جيداً، ويملك لاعبين يتمتعون بخبرة في مثل هذه المنافسات”، قبل أن يشيد بدعم الأنصار، قائلا: “نشكر الأنصار على الوقوف إلى جانبنا في هذه المباراة التي حققنا فيها الأهم بفضل تعليمات المدرب، مثل هذه المقابلات صعبة والضغط كبير علينا لأننا نلعب على أرضنا”، وأضاف: “حسمنا التأهل إلى الدور ربع النهائي، ونحن الآن على بعد 4 مباريات عن المباراة النهائية، سنقدم كل ما لدينا فوق ملعبنا وأمام جماهيرنا من أجل التتويج بلقب الشان”، وهو نفسه الانطباع الذي تركه إسلام بلخير، حيث قال: “نحن الآن نفكر في المواجهة الثالثة أمام الموزمبيق؛ من أجل تحقيق الفوز والتأهل بالعلامة الكاملة، هذا ما سيمنحنا الثقة لمواصلة المشوار بنجاح وإسعاد الشعب الجزائري، ولم لا التتويج باللقب”، وأردف: “جاهزون لمواجهة أي منتخب في الأدوار القادمة.. لا أفكر في الاحتراف حاليًا، وكل تركيزي منصب على الشان، الحضور الجماهيري الكبير في مباريات البطولة لا يشكل ضغطًا علينا”.

من جهته، شدد بلخيثر على أن الأهم في الفترة الحالية هو ضمان التأهل المبكر، وصرح: “الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق التأهل، المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكننا عرفنا كيف نسير المواجهة لصالحنا”، قبل أن يرد بخصوص الخطة الجديدة التي اعتمد عليه بوقرة أمام إثيوبيا: “تعودنا على هذه الخطة في المواجهات الودية السابقة، أنا تحت تصرف المدرب في أي منصب أرادني فيه، وكلاعب محترف أنا مجبر على التأقلم مع جميع الخطط التكتيكية”، في حين أكد شعيب كداد بأن جميع اللاعبين عازمون على إسعاد الشعب الجزائري في نهاية البطولة، وقال: “هدفنا الذهاب بعيداً في هذه المنافسة، نحن نعمل بطريقة جيدة مع المدرب مجيد بوقرة، ونعرف جيدا ما ينتظرنا..هدفنا إسعاد الأنصار الذين أشكرهم على دعهم الكبير لنا منذ بداية البطولة”.