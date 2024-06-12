لاعبو بيتكوفيتش سابقا يرفعون شكوى لدى الاتحاد الأوروبي

فلاديمير بيتكوفيتش في إحدى المقابلات الرّسمية مع منتخب سويسرا.

قدّم اتحاد سويسرا لكرة القدم، الأربعاء، احتجاجا رسميا إلى الهيئة الأوروبية للعبة.

ويستعدّ منتخب سويسرا لِخوض بطولة أمم أوروبا 2024، بِمواجهة فريق المجر السبت المقبل. في فوج يضمّ أيضا ألمانيا مُستضيفة البطولة ومنتخب اسكتلندا.

ونقل اتحاد الكرة السويسري إلى نظيره الأوروبي احتجاج النّاخب الوطني مراد ياكين، على رداءة أرضية مركز التدريب.

فضلا عن ذلك، احتجّ النّاخب الوطني السويسري مراد ياكين على تخصيص مركز تدريب للاعبيه، وقد شُيّد بِجواره برج عالي ارتفاعه 217 متر، مُبديا تخوّفه من أن يُستعمل للتجسّس الرّياضي. عِلما أن البرج مفتوح للجمهور والسيّاح بِقيمة 10 أورو للتذكرة.

وقبْل مراد ياكين الذي باشر مهامه في صيف 2021، كان منتخب سويسرا يُدرّبه النّاخب الوطني الحالي فلاديمير بيتكوفيتش، الذي قاد لاعبيه إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2016 وربع نهائي الطبعة الموالية.