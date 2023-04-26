لاعبو توتنهام يعتذرون من جماهيرهم بطريقة خاصة

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن لاعبي الفريق سيقومون بتعويض المشجعين، عن قيمة التذاكر بعد الهزيمة بسداسية لهدف، أمام نيوكاسل يونايتد .

واعتذر اللاعبون عن أدائهم، وأكدوا أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لتصحيح المسار، وعرضوا على الجماهير تعويضهم عن ثمن تذاكر اللقاء.

وقال لاعبو توتنهام، في بيان للنادي، “كفريق، نتفهم إحباطكم وغضبكم”.

وأضافوا: “نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف، لكن صدقا، هزيمة كهذه مؤلمة. نحن نقدّر دعمكم، على ملعبنا وخارجه، ومع وضع ذلك في الاعتبار، نوّد أن نعوّض المشجعين ثمن تذاكر مباراة سانت جيمس بارك”.

وانهزم تونتنهام، الأحد الماضي، بسداسية مقابل هدف واحد على ميدانهم أمام نيوكاسل يونايتد، لحساب الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.