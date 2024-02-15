-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعبو مولودية البيّض يحتجّون بِهذه الطريقة

علي بهلولي
  • 214
  • 0
لاعبو مولودية البيّض يحتجّون بِهذه الطريقة
ح.م

رمى لاعبو فريق مولودية البيّض أقمصة النّادي أرضا، بعد نهاية مواجهة وفاق سطيف مساء الخميس.

ورغم الفوز العريض، إلّا أن لاعبي مولودية البيّض أبدوا تذمّرهم، بِسبب عدم نيلهم مستحقّات مالية عالقة (الصّورة المُدرجة أعلاه).

وطالب لاعبو مولودية البيّض السلطات المعنية بِالتقدّم لِتسوية مطلبهم المالي، وأيضا وضع النّادي تحت تصرّف شركة تُوفّر له الدّعم المالي المطلوب، أسوة بِمولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة.

 وكان فريق مولودية البيّض في أوّل حضور له بِالقسم الوطني الأوّل، نسخة 2022-2023، قد تموقع في المركز الرابع ضمن لائحة الترتيب النّهائي. وفي الموسم الحالي وبعد مرور جولة واحدة من مرحلة العودة، يشغل المركز الثامن.

مقالات ذات صلة
كانتونا يتضامن مع النازحين في رفح

كانتونا يتضامن مع النازحين في رفح

“أصبحنا وجهة عالمية بعد المونديال.. وتنظيم البطولات مستمر في دولتنا”

“أصبحنا وجهة عالمية بعد المونديال.. وتنظيم البطولات مستمر في دولتنا”

الوزير حماد يستقبل أبطال الجزائر في المصارعة الحرة

الوزير حماد يستقبل أبطال الجزائر في المصارعة الحرة

زيدان يعلّق على أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد

زيدان يعلّق على أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد

الاتحاد المغربي يناور من جديد ويقترح تنظيم “كان” 2025 صيفا

الاتحاد المغربي يناور من جديد ويقترح تنظيم “كان” 2025 صيفا

هذا المنتخب يُؤكّد قدومه إلى الجزائر

هذا المنتخب يُؤكّد قدومه إلى الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد