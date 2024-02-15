لاعبو مولودية البيّض يحتجّون بِهذه الطريقة

رمى لاعبو فريق مولودية البيّض أقمصة النّادي أرضا، بعد نهاية مواجهة وفاق سطيف مساء الخميس.

ورغم الفوز العريض، إلّا أن لاعبي مولودية البيّض أبدوا تذمّرهم، بِسبب عدم نيلهم مستحقّات مالية عالقة (الصّورة المُدرجة أعلاه).

وطالب لاعبو مولودية البيّض السلطات المعنية بِالتقدّم لِتسوية مطلبهم المالي، وأيضا وضع النّادي تحت تصرّف شركة تُوفّر له الدّعم المالي المطلوب، أسوة بِمولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة.

وكان فريق مولودية البيّض في أوّل حضور له بِالقسم الوطني الأوّل، نسخة 2022-2023، قد تموقع في المركز الرابع ضمن لائحة الترتيب النّهائي. وفي الموسم الحالي وبعد مرور جولة واحدة من مرحلة العودة، يشغل المركز الثامن.