عشية مباراة الحسم أمام نجم بني ولبان

لاعبو مولودية بجاية يدخلون في إضراب

ع. تڤمونت
تفجرت أزمة غير مسبوقة داخل نادي مولودية بجاية بعد قرار لاعبي الفريق الأول مقاطعة الحصة التدريبية الصباحية ليوم الثلاثاء، احتجاجا على تأخر تسوية مستحقاتهم المالية في تطور دفع إدارة النادي إلى إصدار بيان رسمي شديد اللهجة تندد فيه بشدة بما وصفته بـ”التخريب المتعمد” و”الابتزاز” في ظرف حساس للغاية.

واعتبرت إدارة النادي أن خطوة اللاعبين بمقاطعة التحضيرات لا تقتصر على المطالبة بالمكافآت، بل تمس بهيبة المؤسسة الرياضية ومستقبل المدينة، وأكدت الإدارة أن هذا التصرف يعد تنكرا للضمانات والالتزامات التي قدمها نائب الرئيس، بلعمري هاشمي، بتسوية الوضعية المالية خلال الأسبوع الجاري.

كما وصفت إدارة المولودية هذا التحرك بـ”الخطأ الأخلاقي الجسيم”، خاصة أنه يأتي قبل أربعة أيام فقط من خوض مباراة حاسمة أمام نجم بني ولبان، يترقب من خلالها الآلاف من أنصار النادي تحقيق حلم الصعود إلى القسم الأول، واعتبرت الإدارة أن التخلي عن الفريق في هذا التوقيت الحرج يعكس افتقارا للوعي بالمسؤولية تجاه النادي وجماهيره.

وأمام هذا الوضع الذي يهدد استقرار النادي ومساعي تحقيق الأهداف المسطرة، قررت الإدارة عدم الوقوف مكتوفة الأيدي، حيث وجهت نداء رسميا وعاجلا إلى السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية بجاية ومديرية الشباب والرياضة، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد كل من يحاول زعزعة استقرار النادي والمساس بمصالحه.

في ختام بيانها، شددت إدارة مولودية بجاية على أنها لن ترضخ لأي ضغوط أو محاولات تمرد داخل غرف تغيير الملابس، مؤكدة جاهزيتها لخوض المقابلة النهائية المقررة السبت المقبل، ومعولة على اللاعبين الذين يتحلون بالغيرة والمسؤولية والشرف للدفاع عن ألوان النادي وإسعاد الجماهير.

