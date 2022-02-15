لاعبو وجماهير بريست الفرنسي يشيدون بيوسف بلايلي

وصفوه باللاعب المهاري والساحر

أثنى نجم نادي استاد بريست الفرنسي، ستيف مونييه، على زميله الجزائري، يوسف بلايلي، بعد ثاني مباراة للأخير مع النادي في الدوري الفرنسي، الأحد الماضي، أمام نادي تروا في المرحلة الـ24 من “الليغ 1″، والتي انتهت بفوز بريست بنتيجة 5-1.

وشارك الدولي الجزائري لمدة 83 دقيقة في هذه المباراة، التي قدم فيها مستويات جيّدة مقارنة بلقائه الأول أمام استاد رين، والذي خسره زملاء بلايلي بهدفين لصفر، ونجح النجم السابق للترجي التونسي في البصم على أول تمريرة حاسمه له مع فريقه الجديد في لقاء تروا.

وقال الدولي البنيني، ستيف مونييه، في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية مباراة استاد بريست ونادي تروا، تعليقا على الفوز الكبير الذي سجله فريقه: “أظن بأننا قمنا ببعض التعديلات التكتيكية بعد قدوم يوسف بلايلي”، في إشارة إلى التأثير الواضح للنجم الجزائري على طريقة لعب النادي، وتابع: “تواجد يوسف بلايلي في الفريق يسمح لنا بالاحتفاظ بالكرة، كما أنه يقدم تمريرات حاسمة ويمّول خط الهجوم جيّدا”، وأردف: “هذا ما يؤكد مهاراته الفنية الكبيرة”، ويأتي هذا الاعتراف من مونييه ليبرز انبهار لاعبي استاد بريست بالمهارات الفنية الكبيرة للنجم الجزائري.

واعترف مهاجم نادي استاد بريست الفرنسي، ستيف مونييه، بأن استقدام فريقه ليوسف بلايلي أشعل المنافسة داخل النادي، واصفا هذا الأمر بالإيجابي، حيث صرح: “قدوم بلايلي أشعل المنافسة داخل النادي وهذا أمر جيّد للمجموعة”، وأردف: “شخصيا أنا أعشق المنافسة لأنها تسمح لنا بتطوير ورفع مستوياتنا، بدليل أنني سجلت هدفا اليوم (في مباراة تروا)..”، علما أن مشاركة بلايلي في مركز صانع الألعاب أمام تروا بدل منصبه المعتاد جناح أيسر، قدمت حلولا فنية جديدة لمهاجمي استاد بريست.

من جهتها، لم تتردد جماهير نادي استاد بريست في الاحتفال بنجمها الجزائري، الذي غادر تحت تصفيقاتها عند استبداله في الدقيقة 83 من مباراة تروا، ما يؤكد الشعبية الجارفة التي اكتسبها في ظرف قياسي، وحظي نجم نادي اتحاد الجزائر السابق بإشادة واسعة في الحسابات الرسمية للنادي الفرنسي بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تمحورت بالأساس على مواهبه الكروية العالية، وتمنت جماهير بريست مواصلة بلايلي على هذا النهج في المباريات المقبلة.