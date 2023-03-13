لاعب آخر مُغترب يصطفّ في طابور طويل لِاستلام دعوة “الخضر”

أبدى لاعب آخر مُقيم بِالمهجر رغبته في تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

وعلى غرار ميتشل فيزر مدافع فريق فيردر بريمن الألماني، والأمين ديابي فاديغا مهاجم نادي آيندهوفن الهولندي، وغيرهم. التحق بِالقافلة اللاعب كيفين فان دير كيرخوف، الذي يرتدي زي نادي باستيا من بطولة القسم الثاني الفرنسي.

وقال كيفين فاندير كيرخوف إنه بِصدد استخراج جواز السفر الجزائري، على أمل ارتداء زيّ “الخضر” في المستقبل القريب. كما ذكره موقع “ما ليغ 2” الفرنسي، الإثنين.

ولم يسبق للاعب كيفين فاندير كيرخوف تمثيل ألوان أيّ منتخب وفي كلّ الأصناف، ما يُسهّل أمر التحاقه بِأيّ فريق وطني.

وينتمي كيفين فان دير كيرخوف (26 سنة) إلى أب جزائري مُهاجر وأمّ فرنسية. وقد أبصر النّور بِهذا البلد الأوروبي، وتكوّن رياضيا هناك، في منصب مدافع أيمن وأيضا محوري.

ويرتبط كيفين فان دير كيرخوف مع نادي باستيا بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

وخاض كيفين فان دير كيرخوف 27 مباراة بِزيّ نادي باستيا في بطولة فرنسا للقسم الثاني هذا الموسم، يوجد بينها 25 مواجهة أساسيا، وسجّل 4 أهداف.