لاعب آخر يُطمئن بلماضي

عاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الثلاثاء، إلى أجواء المنافسات الرّسمية مع فريقه السد القطري.

وكان بغداد بونجاح قد تعرّض لِإصابة في العضلة الضامّة (الفخذ)، واستُبدل عند انطلاق الشوط الثاني من عمر مباراة البطولة القطرية بين فريقه السد والمضيف نادي الأهلي، عصر الـ 21 من فيفري الماضي. أجبرته على العلاج، والتغيّب الاضطراري عن 3 مواجهات رسمية لِنادي الأبيض والأسود.

وفاز فريق السد بِهدف لِصفر على الضيف نادي الريان، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 14 من عمر البطولة القطرية، لُعبت مساء الثلاثاء.

وخاض المهاجم بونجاح كامل أطوار هذه المباراة بِزيّ فريقه السد، مثلما هو الشأن لِمواطنه وزميله متوسط الميدان ياسين براهيمي من نادي الريان.

وبات فريق السد بعد هذالا الانتصار، يجمع 59 نقطة في الرّيادة، متقدّما عن المطارد نادي الدحيل بِفارق 13 نقطة، ويشغل نادي الريان الرّتبة الـ 10 بِرصيد 21 نقطة. عِلما أن بونجاح وزملاءه نالوا لقب البطولة القطرية في تاريخ سابق، بينما بقيت جولة واحدة ويُسدل ستار المنافسة.

ومن شأن عودة بغداد بونجاح وأيضا زميله يوسف بلايلي في نادي براست الفرنسي، إلى المنافسات والتدريبات، أن تُطمئن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، قبل المواجهتَين القويّتَين أمام الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الختامي لِتصفيات كأس العالم 2022.