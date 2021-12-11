لاعب أساسي جديد للجزائر في مواجهة المغرب

كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة مساء السبت، عن قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب المحلّي في مواجهة المغرب.

وتُجرى هذه المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة، انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري. في إطار ربع نهائي منافسة كأس العرب 2021.

وزجّ بوقرة في مباراة المغرب بِلاعب أساسي جديد، وهو المهاجم مروان زروقي. وذلك بِسبب إصابة “القنّاص” بغداد بونجاح في مباراة مصر.

وسبق للاعب زروقي أن خاض 4 دقائق فقط في منافسة كأس العرب، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا، في الأنفاس الأخيرة لِمواجهة السودان.

ويرتدي مروان زروقي (20 سنة) زيّ نادي البارادو، وخاض في صفوفه 4 لقاءات بِرسم البطولة الوطنية للموسم الحالي، من أصل 5 مواجهات. وشارك في كلّ المقابلات أساسيا.

وبِالنسبة إلى باقي اللاعبين، فقد خاض كلّ واحد منهم مباراة على الأقل في هذه البطولة الكروية الإقليمية. مع استمرار متوسط الميدان ياسين براهيمي في حمل شارة القائد.

وتشكّلت قائمة لاعبي محلّيي “الخضر” أمام المغرب، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خطّ الدّفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، عبد القادر بدران، محمد الأمين توغاي.

خطّ الوسط: حسام الدين مريزيق، سفيان بن دبكة، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي.

خطّ الهجوم: الطيب مزياني، مروان زروقي.