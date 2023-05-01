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رياضة

لاعب أشبال الجزائر يردّ على القرار “العنصري” لِنانت الفرنسي

علي بهلولي
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لاعب أشبال الجزائر يردّ على القرار “العنصري” لِنانت الفرنسي
ح.م
اللاعب يونس بن علي قبيل انطلاق مباراة الجزائر والصومال للأشبال.

ردّ اللاعب الدولي الجزائري لِصنف الأشبال يونس بن علي، الإثنين، على قرار إدارة نادي نانت الفرنسي القاضي بِفسخ عقده قبل الآوان.

ويُشارك متوسّط الميدان يونس بن علي (16 سنة) مع أشبال “الخضر” في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، التي انطلقت بِبلادنا السبت الماضي. وقد تفاجأ بِقرار إدارة ناديه نانت الفرنسي القاضي بِفسخ العقد.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، الإثنين، قال يونس بن علي: “بدأت مشواري الرياضي في نادي نانت، وكنتُ دائما أحبّ هذا الفريق وأحترمه”.

وأضاف: “استلمت دعوة تمثيل ألوان بلدي في بطولة إفريقيا أشبال، والجزائر وطني، وأمر لا يُرْفض، وفخر كبير أن أُمثّل ألوان الخضر”.

واختتم يونس بن علي يقول: “أنا لم أُقْدم على أمر غير مُحترم، كلّ ما فعلته هو تلبية نداء وطني”.

يبقى الآن انتظار ما سيفعله اتحاد الكرة الجزائري، تُجاه هذا القرار الجائر. ذلك أن “كان” الأشبال بطولة رسمية تابعة للاتحاد الإفريقي للعبة المُنضوي تحت لواء “الفيفا”، وليس دورة ودّية.

يُشار إلى أن مسؤولي نادي نانت الفرنسي مارسوا الفعل “العنصري” لِثاني مرّة، في فترة تقترب من أسبوعَين فقط. بعد أن عاقب المدرب أنطوان كومبواري لاعبه الدولي الجزائري جوين حجام بِالإبعاد من الفريق، بِسبب تشبّث مدافع “مُحاربي الصّحراء” بِصوم رمضان.

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