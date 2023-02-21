لاعب ألماني للرّياضيين: أن تذهب إلى طبيب نفسي لا يعني أنّك مجنون!

قال لاعب دولي ألماني لِكرة القدم ينشط في البطولة الإيطالية، إن عديد الرّياضيين عبر أرجاء المعمورة ما زالوا ينظرون إلى الطبيب النفسي على أنه يُعالج “الجنون” فقط!

وأبدى المدافع الألماني روبين غوسينس (28 سنة) فخره بِكونه درس علم النفس في الجامعة، ويوشك أن ينال “الديبلوم”.

وقال روبين غوسينس في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم: “أعتقد أن علم النفس هامّ جدّا لِرياضة كرة القدم، وأدائنا على أرض الملعب. بل مادّة علمية ضرورية هذه الأيّام”.

وأضاف لاعب الخط الخلفي لِنادي الإنتر: “لا يزال الحديث عن علم النّفس مِن المُحرّمات. المساعدة النّفسية لا تزال موضوعا محظورا، ليس فقط في كرة القدم ولكن أيضا في المجتمع بِصورة عامّة. المساعدة النّفسية لا يُنظر إليها على أنّها شيء يُمكن أن يُساعدك على النّمو”.

واختتم روبين غوسينس تصريحاته حاثّا اللاعبين على تكسير حاجز الخوف والتردّد، والكشف عن مشاكلهم النّفسية والعقلية أمام الأطبّاء المُختصّين.

وكان عديد نجوم الكرة قد عانوا متاعب نفسية بعد اعتزالهم الرّياضة، أو انطفاء أضواء الشهرة. مثل البرازيلي رونالدو والأرجنتيني ماتياس ألمايدا والإسباني أندريس إنييستا.