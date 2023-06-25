لاعب ألماني يُصرّ على ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”

جدّد اللاعب الألماني ميتشل فيزر رغبته في ارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

وكان المدافع الأيسر ميشل فيزر قد صرّح في شهر مارس الماضي بِأنّه بِصدد تغيير جنسيته الرّياضية، واكتساب جواز سفر جزائري.

وفي أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “آس” الإسبانية، قال لاعب الخطّ الخلفي لِفريق فيردر بريمن الألماني: “أملك أيضا الجنسية الجزائرية استنادا إلى أمّي. تمثيل ألوان منتخب وطني أمر جيّد. منذ أشهر قليلة وُجّهت إليّ دعوة لِزيارة الجزائر. سنرى ماذا سيحدث في المستقبل القريب”.