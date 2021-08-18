لاعب أمريكي صاعد يهدد مكانة بن سبعيني في غلادباخ الألماني

استغل إصابة الجزائري للعب أساسيا وقدم مستويات جيّدة

يبدو أن عودة الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، نجم نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، بعد غيابه لأزيد من ثلاثة أسابيع بداعي الإصابة، لن تضمن له استعادة مكانته الأساسية في حسابات المدرب النمساوي، أدي هوتر، بسبب لاعب أمريكي صاعد يدعى جو سكالي، لم يتم حتى عامه الـ19.

وعاد بن سبعيني إلى التدريبات الجماعية للفريق الألماني، الإثنين الماضي، بعد شفائه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في مباراتين رسميتين، الأولى أمام كايزرسلاوترن في مسابقة الكأس، والثانية أمام بايرن ميونيخ في افتتاح الدوري الألماني، وفي كلتا المباراتين شارك اللاعب الأمريكي، جو سكالي، بديلا له.

إلى ذلك، أعدت صحيفة “كيكر” الألمانية المعروفة تقريرا تتحدث فيه المنافسة القوية بين بن سبعيني وسكالي على منصب الظهير الأيسر لغلادباخ، وتساءلت إن كان الدولي الجزائري بصدد تضييع مكانته الأساسية، وكتبت: “بن سبعيني عاد إلى التدريبات وأظهر جاهزية بدنية معتبرة تؤهله للمشاركة في المواجهة القوية المقبلة أمام ليفركوزن”، وتابعت: “لكن الجميع ينتظر ما سيفعله المدرب آدي هوتر، هل سيعتمد على بن سبعيني الرقم واحد في منصبه منذ فترة..؟..أم سيجدد الثقة في سكالي”، مبرزة انبهار المدرب النمساوي بإمكانات اللاعب الأمريكي الشاب، الذي وصفته وسائل الإعلام الألمانية بمفاجأة غلادباخ لحد الآن”.

من جهة أخرى، يأتي إعجاب مدرب غلادباخ بقدرات جو سكالي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في لقاء بايرن ميونيخ، حيث صرح بعد المواجهة قائلا: “أنا معجب كثيرا بما قدمه سكالي في أول لقاء له بالبوندسليغا”، وتابع: “عندما تكون في سن الـ18 وتشارك في منصب الظهير الأيسر رغم أنك تلعب بالقدم اليمنى وتقدم هذا المستوى أمام فريق مثل البايرن، فإنك تستحق كل الإشادة”، وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها هوتر إعجابه بالمدافع الأمريكي، بل كان ذلك حتى قبل انطلاق المنافسة، فعندما أصيب بن سبعيني وسئل إن كان قلقا من غياب اللاعب الجزائري الطويل، رد قائلا: “لدي ثقة كبيرة في سكالي..إنه يملك المهارات الكافية لتعويض بن سبعيني”، ولو أن تقرير “كيكر” يبقى استباقيا ووجب انتظار مباراة الجولة المقبلة في البوندسليغا للوقوف عن قناعات المدرب الجديد لغلادباخ.