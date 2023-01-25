لاعب أميزور بن إيدير يفارق الحياة على ملعب الرغاية.. و”الفاف” تعزي عائلته

توفي لاعب نادي اتحاد أميزور بن إيدير مهني، الثلاثاء، في المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية الرويبة على ملعب “بوعلام بورعدة” في الرغاية، عقب سقوطه المفاجئ على أرضية الميدان في الدقيقة 86 من زمن المباراة، التي تندرج في إطار القسم الجهوي الأول، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الرويبة أين لفظ أنفاسه الأخيرة، علما أن إدارة النادي تنتظر النتائج الطبية للاعب الذي يقطن في مدينة تيمزريت التي تبعد عن أميزور قرابة 15 كم.

وعلى إثر هذه الفاجعة، عز الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عائلة اللاعب هني بن، حيث جاء في نص التعزية، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية لـ “الفاف” على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك” “يُعزي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف نفسه أولا في هذه الفاجعة الأليمة التي أصابت كرة القدم الجزائرية”، كما جاء في نص التعزية أيضا “يتقدم باسمه الخاص وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي وكل عائلة كرة القدم الجزائرية بأحر عبارات التعازي لعائلة الفقيد وعائلة نادي اتحاد أميزور راجين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله من أهل الجنة”.