لاعب أورغوياني لتعويض فوزي غولام في نابولي

إدارة نادي الجنوب الإيطالي اقترحته على كالياري

يستعد نادي نابولي الإيطالي للتخلص من مدافع الجزائري، فوزي غولام، قبل غلق سوق التحويلات الشتوية الحالية نهائية الشهر الجاري، بعد أن مرّ إلى السرعة القصوى من أجل ضمن مدافع أيسر جديد لعدم اقتناع المدرب لوتشيانو سباليتي بالأدوار الذي يقدمها نجم “الخضر” السابق مع الفريق، بعد عودته إلى التشكيلة الأساسية مؤخرا عقب غياب طويل بسبب كابوس الإصابة.

وكان الظهير الأيسر لنادي الجنوب الإيطالي عاد إلى حسابات المدرب لوتشيانو سباليتي خلال شهري ديسمبر وجانفي، وشارك في بعض المباريات بالدوري الإيطالي، منها مباراتان كأساسي، أغلبها كان بسبب الغيابات الاضطرارية لمنافسه على منصب أساسي، وفي مقدمتهم البرتغالي ماريو روي، وفي المجمل شارك غولام في 8 مباريات بالدوري الإيطالي وواحدة في كأس إيطاليا منذ بداية الموسم.

قال الصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، المعروف بدقة أخباره في سوق الانتقالات، إن إدارة نادي نابولي عرضت خدمات مدافعها الجزائري، فوزي غولام، على نادي كالياري، صاحب المركز 18 في الدوري الإيطالي، من أجل الاستفادة نسبيا من صفقة تحويله على اعتبار أن عقده ينتهي الصيف المقبل، في وقت كانت الإدارة قررت فيه عدم تجديد عقد اللاعب الجزائري الذي سيرحل مجانا شهر جوان المقبل، نفس المصدر أكد بأن إدارة نابولي لجأت إلى هذه الخطوة من أجل استقدام النجم الأوروغوياني لنادي خيتافي الإسباني، ماتياس أوليفيرا (24 سنة)، والذي يرتبط بعقد مع النادي الإسباني ينتهي صيف عام 2025، ويعد أوليفيرا من النجوم الواعدين في منصبه، وقدرت مصادر إعلامية إيطالية صفقة ضمه بـ12 مليون يورو، ويبحث المدرب لوتشيانو سباليتي عن حلّ نهائي لمشكل الجهة اليسرى من دفاع نابولي، والذي بدأ عام 2017 منذ تعرض غولام لأول إصابة خطيرة في الركبة.

يجدر الذكر، أن غولام كان أصر في وقت سابق مع نابولي للاستفادة من عقده الجيّد مع النادي، وخاصة راتبه السنوي، الذي يوازي 3 ملايين يورو سنويا، وهو المبلغ الذي لن يحصل عليه مستقبل في أي فريق أوروبي، وهو الذي غاب عن المناسبة والمستوى العالي لفترة طويلة جدّا.