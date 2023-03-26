لاعب إسباني سابق بِرُتبة زعيم مُنظّمة إجرامية تُتاجر بِالمُخدّرات

يُواجه لاعب إسباني مُعتزل تهديد العودة إلى السجن، بِتُهمتَي الإجرام وتجارة المخدّرات.

ويتعلّق الأمر بِاللاعب السّابق كوكي (39 سنة) – واسمه الكامل سيرخيو كونتريراس باردو- الذي كان يشغل منصب مهاجم، ومثّل في بلاده إسبانيا ألوان فرق مثل ملقة ورايو فالكيانو، وفي فرنسا نادي مرسيليا.

ويمثل كوكي هذا الإثنين أمام القضاء في مدينة ملقة الإسبانية، رفقة زوجته وشقيقه و17 شخصا آخر.

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسبانية، الأحد، فإن كوكي مُتّهم بِتشكيل منظّمة إجرامية والمتاجرة بِالمخدّرات، عن طريق شراء مادّة “الماريخوانا” المحظورة، ثم نقلها عبر شاحنات نحو وجهات مُتعدّدة في القارّة العجوز، وبيعها هناك.

وأضافت أن هذا اللاعب السّابق يُواجه تهديد عقوبة السّجن لِمدّة 16 سنة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 150 ألف أورو.

وكان كوكي قد أودع السّجن في إسبانيا لِمدّة سنة ونصف السنة، وللسبب ذاته. قبل أن يُطلق سراحه في صيف 2021، بعد أن دفع كفالة قيمتها 150 ألف أورو.