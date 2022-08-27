لاعب إسباني يقضي على أمل فوزي غلام في النجاة من جحيم البطالة

كان متواجدا على رادار نادي لازيو الإيطالي

لا زال المدافع الجزائري، فوزي غلام، نجم نادي نابولي السابق، يبحث عن ناد جديد دون جدوى منذ نهائية عقده مع نادي الجنوب الإيطالي شهر جوان الماضي بعد 8 سنوات كاملة، ورغم بعض الاتصالات التي وصلت نجم “الخضر” السابق إلاّ لأنه لم يتوصل إلى أي اتفاق، ويكتفي حاليا بالتدرب بمفرده على أمل بروز فريق ينقذه من البطالة.

وكان غلام تواجد على رادار بعض الأندية الإيطالية والفرنسية في الفترة الماضية، لكن تلك الاتصالات لم تتجسد على أرض الواقع لحد الآن، وأشارت مصادر إعلامية فرنسية خلال الأيام الماضية إلى أن ناديي سانت إيتيان وأوكسير الفرنسيين يعدان من أبرز الأندية المتابعة بوضعية المدافع الدولي الجزائري السابق، في حين كشف وسائل إعلام إيطالية عن اهتمام لازيو وميلان به أيضا.

ويكتفي غلام (31 عام) بالتدرب منفردا وتحت إشراف محضر بدني خاص منذ حوالي شهرين، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية قبل الفصل في وجهته قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، رغم تخوف بعض المتابعين من فشل الظهير الأيسر في العثور على ناد جديد، في ظل هاجس تكرار كابوس الإصابة معه، وكشف راديو “راديو سي” الإيطالي والخاص بمتابعة أخبار نادي لازيو، قبل أيام بأن الظهير الأيسر الجزائري يتواجد على رادار لازيو، بتوصية من المدير الفني الحالي للنادي والسابق لنابولي، مارويتسيو ساري، بحكم معرفته الجيّدة للنجم الجزائري، ولو أنه اعترف بأن خيار الجزائري لا يعد أولوية بل مجرد خيار متاح.

لكن نفس المصدر لم يتأخر في إنهاء آمال المدافع الجزائري عندما أكد، الخميس الماضي، بأن غلام لم يعد خيارا مطروحا على الإطلاق في حسابات ساري، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا هي ضم الدولي الإسباني، سيرخيو ريغيلون، نجم توتنهام الانجليزي حاليا وريال مدريد الإسباني سابقا، حيث تقترب إدارة النادي الإيطالي في الحصول على خدماته بنظام الإعارة وبضغط من المدرب ماوريتسيو ساري.

ويعيش فوزي غلام وضعية صعبة جدّا بسبب فشله لحد الآن في الفوز بأي عقد ينهي مخاوف اعتزاله المبكر، كما كانت أشارت إليه العديد من وسائل الإعلام الإيطالية في وقت سابق، والتي كشفت بأن الحالة الصحية لنجم نابولي السابق لن تسمح له بمواصلة لعب كرة القدم، وهو الذي خضع لثلاث تدخلات جراحية خطيرة في الركبة (اليمنى واليسرى) على حد سواء.