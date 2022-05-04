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رياضة
مويس غير مقتنع بما قدّمه هذا الموسم

لاعب إسباني يهدّد مكانة بن رحمة في وستهام الإنجليزي

توفيق عمارة
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لاعب إسباني يهدّد مكانة بن رحمة في وستهام الإنجليزي
أرشيف

كشف موقع “هيرالد تاكل” الانجليزي أن إدارة نادي وستهام تسعى لعقد صفقة مفاجئة قد تعقد، حسب المتابعين، وضعية اللاعب الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، في ظل خسارته لثقة المدير الفني للنادي اللندني، الاسكتلندي ديفيد مويس، وخروجه من حساباته الأساسية في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وقال الموقع الانجليزي في تقرير له إن ديفيد مويس مصّر على ضم اللاعب الإسباني، تيتي مورينتي، الذي ينشط في نادي إلتشي الإسباني، ويلعب في منصب الجناح الأيسر نفس منصب نجم “الخضر”، وأضاف ذات المصدر أن اللاعب الإسباني يعد أولوية “الهامرز” خلال سوق التحويلات الصيفية المقبلة، وأرجع نفس المصدر إصرار وستهام على ضم اللاعب الإسباني بعيدا عن الأسباب الفنية، في ظل إعجاب مويس بمستوياته، إلى أنه لن يكلف النادي الانجليزي الكثير من الناحية المادية، على اعتبار أن قيمته التسويقية الحالية لا تتعدى 7 ملايين يورو، في وقت كان بن رحمة كلف فيه وست هام نحو 25 مليون جنيه استرليني.

وجاء في تقرير الموقع الانجليزي: “تيتي مورينتي من إلتشي موجود ضمن اهتمامات وستهام، وقد بدأت الإدارة بالفعل محادثات مع فريق الدوري الإسباني بشأن صفقة محتملة بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني”، مضيفا: “قدم مورينتي موسمًا متواضعًا في الدوري الإسباني، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط، لكنه صنع عديد التمريرات الحاسمة”، وتابع: “سوف ينسجم مع خطة مويس كخيار فريق عالي الجودة، والذي يفتقرون إليه بشدة حاليا”، مضيفا: “لا يملك هذا اللاعب مكانة ليحل محل بابلو فورنالس أو سعيد بن رحمة في الفريق، لكنه يمكن أن يتطوّر كثيرا تحت قيادة مويس”، وأكد، محللون، أن المدرب الاسكتلندي يريد بضم اللاعب الإسباني فرض ضغط إضافي على بن رحمة لدفعه إلى تقديم مستويات أفضل، أو ربما إنهاء مغامرته مبكرا مع النادي اللندني.

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