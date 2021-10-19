لاعب إنجليزي يقترب من مواجهة الجزائر في “كان” 2022

يأمل اللاعب الدولي الإنجليزي السابق ستيفن كولكر خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، مُمثّلا لِألوان منتخب سيراليون.

وتخوص سيراليون البطولة الكروية القارية ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري المقبلَين، في فوج يضمّ منتخبات الجزائر (مباراة الجولة الأولى) وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية. في حين أُقصيت في الدور الأوّل لِتصفيات كأس العالم 2022.

وقال ستيفن كولكر (29 سنة) إن اتحادية سيراليون لكرة القدم راسلت مُؤخّرا “الفيفا”، لِجلب رخصته الدولية. وذلك بِسبب خوضه مباراة دولية مع منتخب إنجلترا في الـ 14 من نوفمبر 2012، وحملت طابعا ودّيا. وحينها سجّل هدفا، لكن الإنجليز خسروا بِنتيجة (2-4). فضلا عن ارتداء أزياء المنتخبات الصغرى لِهذا البلد.

وأبصر ستيفن كولكر النّور بِإنجلترا في ديسمبر من عام 1991، ضمن أسرة ينتمي فيها جدّه من أبيه إلى سيراليون، البلد الذي يقع في أقصى غرب إفريقيا.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لِهيئة الإذاعة البريطانية، الثلاثاء، أنه سبق له أن زار بلده الأصلي سيراليون، وتحدّث بِشأن هذه الرّغبة مع مسؤولي اتحاد الكرة المحلي وجهاز التدريب.

واختتم المدافع ستيفن كولكر تصريحاته، قائلا إنه يأمل أن تمنح له “الفيفا” الرّخصة الدولية، قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون. مُعربا عن تشوّقه لِخوض هذه المنافسة القارية الكبيرة مع منتخب سيراليون.

وتصبّ لوائح “الفيفا” في مصلحة ستيفن كولكر لِارتداء زيّ منتخب سيراليون، لكونه لم يلعب أيّ لقاء رسمي مع أكابر إنجلترا أو فريق وطني آخر.

على مستوى الأندية، يرتدي ستيفن كولكر زيّ نادي غازي عنتاب سبور التركي منذ سبتمبر الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل. وقبل ذلك مثّل ألوان عدّة فرق أبزرها ليفربول وتوتنهام من إنجلترا.

وخاض ستيفن كولكر 6 مقابلات في البطولة التركية للموسم الحالي، كلّها بِصفة لاعب أساسي. من أصل 9 مواجهات لِفريقه غازي عنتاب سبور.