لاعب إنجليزي ينصح وستهام بعدم التفريط في بن رحمة

الإدارة تخطط للتعاقد مع لاعب برازيلي

نصح نجم انجليزي سابق إدارة نادي وستهام الانجليزي إدارة الأخير بعد التعاقد مع النجم البرازيلي لنادي وست بروميتش ألبيون، ماتيوس بيريرا، لأن النادي اللندني يضم في صفوفه لاعبا موهوبا ومشابها له، هو الجزائري سعيد بن رحمة، وكانت وسائل إعلام بريطانية تحدثت في وقت سابق عن وجود اهتمام من طرف إدارة “المطارق” باللاعب البرازيلي الموهوب، خاصة بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الانجليزي.

وقال المهاجم السابق لنادي هال سيتي والمحلل التلفزيوني، دين وينداس، في تصريحات لموقع “فوتبال ترانسفير تافرن” البريطاني تعليقا على نيّة النادي اللندني في التعاقد مع النجم البرازيلي: “لا أرى أي حاجة لتعاقد وستهام مع اللاعب بيريرا”، مضيفا: “لديه طريقة لعب متشابهة جدّا مع بن رحمة”، وتابع: “لا يمكن أن تلعب بلاعبين يملكان صفة صانع الألعاب أو الرقم 10..هذا أمر واضح بن رحمة وبيريرا لاعبان متشابهان”، قبل أن يؤكد: “إنهما لاعبان رائعان وموهوبان وبنفس المواصفات ولا يمكن أن يتم الجمع بينهما”.

إلى ذلك، يعد وينداس من أكبر المدافعين عن بن رحمة والمعجبين بإمكاناته الفنية، إلى درجة أنه انتقد عدة مرات مدرب وستهام، الاسكتلندي ديفيد مويز، بسبب طريقة توظيف الأخير للدولي الجزائري في لقاءات النادي الموسم الماضي، حيث عانى بن رحمة كثيرا من الجلوس على دكة البدلاء بسبب خيارات مويز، ويعد النجم البرازيلي من أبرز اللاعبين المستهدفين في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أن تألق الموسم الماضي مع وست بروميتش، من خلال تسجيله 11 هدفا وصناعته لخمسة أهداف أخرى في 33 مباراة، في وقت كان بن رحمة شارك في 30 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 6 أهداف أخرى.