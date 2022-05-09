لاعب إيطالي صاعد يهدّد مكانة آدم وناس في نابولي

الجزائري مرشح للانتقال إلى فريق آخر هذا الصيف

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية عن تغير مفاجئ في مستقبل الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى اقتراب لاعب الجناح من الرحيل عن الفريق الصيف المقبل، رغم الأخبار التي كانت تحدثت عن وجود توجه قوّي داخل النادي لمنحه فرصة جديدة الموسم المقبل، بعد مشاركاته القليلة هذا الموسم بسبب الإصابة.

وقالت الصحيفة الإيطالية الشهيرة إن إدارة نادي نابولي وبتوصية من المدير الفني، لوتشيانو سباليتي، تتجه لاستعادة نجمها الواعد، أليسيو زربين (23 عاما)، الموسم المقبل، وهو الذي خاض هذا الموسم معارا مع نادي فروزينوني في دوري الدرجة الثانية الإيطالية، وقد مستويات كبيرة جدّا، ونجح خريج أكاديمية نادي نابولي الإيطالي في تقديم مستويات كبيرة، حسب المتابعين، مع فروزينوني هذا الموسم، حيث خاض 32 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما اكتسب تجربة المشاركة بانتظام في المباريات قبل العودة إلى نادي نابولي.

إلى ذلك، أكدت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” أن استعادة نابولي لخدمات لاعبها الشاب الموسم المقبل، سيعني بنسبة كبيرة جدّا رحيل الدولي الجزائري، آدم وناس، عن الفريق، خاصة أن اللاعبين ينشطان في نفس المركز، مشيرة إلى أن إدارة نابولي تسعى للاستثمار في نجمها الواعد، بدل منح فرصة جديدة لوناس، الذي عانى من كابوس الإصابات مع نادي الجنوب الإيطالي، وكان الجناح الجزائري قرّر البقاء في نابولي الصيف الماضي بإلحاح من المدير الفني، لوتشيانو سباليتي، الذي رفض رحيله ووعده بالاعتماد عليه خلال هذا الموسم، لكن هذا الأمر لم يتجسد على أرض الواقع وأمضى وناس أغلب أوقاته على دكة البدلاء قبل أن يزيد كابوس الإصابات وضعيته تعقيدا.

يجدر الذكر، أن نجم “الخضر” يرتبط بعقد مع نابولي يمتد إلى غاية صيف 2023، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتجديد العقد سيكون نابولي مضطرا لبيعه هذا الصيف، حسب المتابعين، علما أن وناس انضم لنابولي صيف عام 2017، وخرج منه في العديد من المرات للعب بنظام الإعارة، إلى أندية نيس الفرنسي وكروتوني وكالياري الإيطاليين.