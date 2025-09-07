لاعب إيطالي يعتزل ويُصرّح: الجلد المنفوخ سرق منّي متعة الحياة

أعلن لاعبٌ دوليٌّ إيطاليٌّ، الأحد، اعتزال ممارسة رياضة كرة القدم، وترك رسالة جدّ مؤثّرة.

ويتعلّق الأمر بِالمدافع كريستيانو بيتشيني (32 سنة)، الذي ارتدى زي منتخب إيطاليا ما بين 2018 و2019. كما أحرز كأس إسبانيا 2019 في صفوف نادي فالونسيا. فيما كان فريق إيفردون سبور السويسري آخر نادٍ يُمثّل ألوانه ما بين فيفري وجوان الماضيَين (الفريق السابق لِأيمن محيوس).

وكتب كريستيانو بيتشيتني على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكأنّه يُخاطب نفسه: “أكتب إليك من بعيد. من غرف الفنادق التي شعرتَ فيها بالوحدة أكثر من أي وقت مضى. ارتديتَ قمصانا لم ترها إلا على التلفاز في صغرك. سافرتَ حول العالم. تعلمتَ خمسَ لغاتٍ. عشتَ في مدن لم تستطع حتى نطق أسمائها!”.

وأضاف: “لكن الأمر لم يقتصر على المجد فقط. بل كان يتعلق بالجانب الذي لم يُخبرك به أحد. الجانب الذي لم تره في أحلام طفولتك. ستفهم أن كرة القدم ليست مجرّد مراوغة وتصفيق، بل هي أيضا اكتئاب ووحدة وحاجة دائمة لِحزم حقائبك”.

وختم يقول: “ستفهم أن الحياة أكثر بِكثير من مجرّد مسيرة مهنية. ستصبح أبا لِطفلين ينظران إليك كما كنت تنظر إلى نجومك المفضّلين. وستفهم أن أعظم نجاح ليس الفوز بالكأس، بل العودة إلى المنزل ليلا وأنت تشعر بأنك بطلهم”.

على غرار كريستيانو بيتشيني، يوجد لاعبون آخرون أكثر منه نجومية في عالم كرة القدم، أطلقوا نفس الصرخة التي تكتمها صيحات المشجّعين في المدرجات. أبرزهم البرازيلي رونالدو (الظاهرة وليس كريستيانو)، والإسباني أندريس إنيستا، والأرجنتيني ماتياس ألمايدا.