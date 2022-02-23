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رياضة

لاعب اسكتلندي يتعرض لنطحة قوية كادت تفقده عينه (فيديو)

سليم.ع
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لاعب اسكتلندي يتعرض لنطحة قوية كادت تفقده عينه (فيديو)

تعرض لاعب كرة قدم في الدوري الإسكتلندي للهواة، إلى نطحة قوية، كادت أن تفقده إحدى عينيه..
وأظهر مقطع فيديو لاعب خط الوسط، جورج روبنسون، من فريق ستينهاوسمور، وهو يقاتل من أجل الحصول على الكرة من بين لاعبين اثنين من الفريق المنافس إف سي إيست كيلبرايد ، قبل أن يتعرض لنطحة رأس من أحدهما.

وتلقى روبنسون الضربة القاسية على عينه قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي، ورغم احتجاجات زملائه، إلا أن اللعب استمر للحظات، قبل أن يوقف الحكم اللعب.
ونقل اللاعب روبنسون، على وجه السرعة إلى مستشفى فورث فالي الملكي لتلقي العلاج، وقيل هناك إنه قد يفقد عينه، وفقا لصحيفة “دايلي ريكورد”.

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