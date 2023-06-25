-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بعد الأخبار التي راجت حول إعارته

لاعب الأهلي المصري قندوسى يطلب منحه فرصة اللعب كاملة

ع.ع
  • 99
  • 0
لاعب الأهلي المصري قندوسى يطلب منحه فرصة اللعب كاملة

حرص الجزائري أحمد قندوسى، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، علي عقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طلب منه خلالها الحصول على فرصته الكاملة خلال الفترة المقبلة، حسبما أكدته صحف مصرية الأحد.

وكشف مصدر مسئول عن أن أحمد قندوسي أكد للمدير الفني خلال الجلسة التي جمعت بينهما عقب مشاركته في لقاء حرس الحدود في الدوري أنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي في أكثر من مواجهة متتالية حتى يتمكن من إقناعه بإمكانياته الفنية.

وأضاف المصدر أن اللاعب طلب منحه الفرصة قبل حسم مصيره بعد ربط اسمه بالخروج إعارة في الميركاتو الصيفي الجاري لأحد أندية الدوري الصاعدة حديثًا للدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلي أن قندوسي أكد لكولر أنه يحتاج للمشاركة في أكثر من مباراة متتالية وبعدها يترك له حرية القرار في تحديد مصيره مع الفريق لا سيما أنه يرفض الرحيل لأي فريق في الدوري.

وأوضح المصدر أن كولر طلب من اللاعب ضرورة التركيز في الملعب وعدم الانشغال بأي شائعات تتعلق بالرحيل أو البقاء خاصة أنه لم يحسم أي قرار بشأن الفريق والقائمة في الموسم المقبل نظرًا لانشغال الجميع بالمباريات المتبقية في الدوري لاستعادة اللقب المحلي الغائب عن النادي منذ موسمين.

مقالات ذات صلة
شباب بلوزداد يستهل المنافسة أمام الرجاء البيضاوي يوم 28 جويلية

شباب بلوزداد يستهل المنافسة أمام الرجاء البيضاوي يوم 28 جويلية

لعروسي وغويري قريبا مع الخضر!

لعروسي وغويري قريبا مع الخضر!

جمعية الشلف تتوج بالكأس الثانية و خيبة كبيرة في بيت بلوزداد

جمعية الشلف تتوج بالكأس الثانية و خيبة كبيرة في بيت بلوزداد

الرئيس تبون يُدشّن تقليدا جديدا في كأس الجزائر

الرئيس تبون يُدشّن تقليدا جديدا في كأس الجزائر

بن ناصر ثالث أغلى لاعب عربي في 2023

بن ناصر ثالث أغلى لاعب عربي في 2023

لاعب من شبيبة القبائل مُرشّح للالتحاق بِالبطولة الفرنسية

لاعب من شبيبة القبائل مُرشّح للالتحاق بِالبطولة الفرنسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد