لاعب الأهلي المصري قندوسى يطلب منحه فرصة اللعب كاملة

بعد الأخبار التي راجت حول إعارته

حرص الجزائري أحمد قندوسى، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، علي عقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طلب منه خلالها الحصول على فرصته الكاملة خلال الفترة المقبلة، حسبما أكدته صحف مصرية الأحد.

وكشف مصدر مسئول عن أن أحمد قندوسي أكد للمدير الفني خلال الجلسة التي جمعت بينهما عقب مشاركته في لقاء حرس الحدود في الدوري أنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي في أكثر من مواجهة متتالية حتى يتمكن من إقناعه بإمكانياته الفنية.

وأضاف المصدر أن اللاعب طلب منحه الفرصة قبل حسم مصيره بعد ربط اسمه بالخروج إعارة في الميركاتو الصيفي الجاري لأحد أندية الدوري الصاعدة حديثًا للدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلي أن قندوسي أكد لكولر أنه يحتاج للمشاركة في أكثر من مباراة متتالية وبعدها يترك له حرية القرار في تحديد مصيره مع الفريق لا سيما أنه يرفض الرحيل لأي فريق في الدوري.

وأوضح المصدر أن كولر طلب من اللاعب ضرورة التركيز في الملعب وعدم الانشغال بأي شائعات تتعلق بالرحيل أو البقاء خاصة أنه لم يحسم أي قرار بشأن الفريق والقائمة في الموسم المقبل نظرًا لانشغال الجميع بالمباريات المتبقية في الدوري لاستعادة اللقب المحلي الغائب عن النادي منذ موسمين.