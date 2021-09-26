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رياضة

لاعب “الحمراوة” سابقا رضوان عريف في ذمّة الله

الشروق الرياضي
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لاعب “الحمراوة” سابقا رضوان عريف في ذمّة الله
الفقيد رضوان عريف (يسارا) حينما زاره بلماضي

فارق اللاعب السابق لِنادي مولودية وهران وفرق جزائرية أخرى رضوان عريف، الأحد، الحياة. بعد مرض مُزمن ألمّ به.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد زار رضوان عريف في منتصف جوان الماضي، للتخفيف من معاناته.

وسبق للاعب رضوان عريف أن تقمّص ألوان عدّة أندية جزائرية، أبرزها المولودية والجمعية الوهرانيتَين ووداد تلمسان واتحاد سيدي بلعباس. وقد تألّق في سماء البطولة الوطنية في فترتَي الثمانينيات والتسعينيات.
وساهم رضوان عريف في بلوغ مولودية وهران نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة عام 1989 (رابطة أبطال إفريقيا حاليا)، رفقة الأخضر بلومي وبشير مشري وعلي بن حليمة وسي الطاهر شريف الوزاني وكريم ماروك ومراد مزيان وسبّاح بن يعقوب وبودخيل بن يوسف وغيرهم، والمدرب الرّاحل عمّار رواي.

رحم الله رضوان عريف، وغفر له، وأكرم مثواه في الجنّة. وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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التعليقات
2
  • Wahrani

    ايضا اللاعب بن ميمون راه في حالة مرضية صعبة . وعاءلته تطالب بالتدخل . بن ميمون الله يشافيه

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  • banix

    إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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