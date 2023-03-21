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رياضة
غادر غاضبا إلى إسبانيا بسبب عدم إشراكه في لقاء بلوزداد

لاعب الزمالك بلحاج كسّر زجاج غرفة تغيير الملابس لملعب 5 جويلية

ع. ع
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لاعب الزمالك بلحاج كسّر زجاج غرفة تغيير الملابس لملعب 5 جويلية

شهدت رحلة الزمالك الماضية إلى الجزائر، حيث انتهى أمله في تعزيز فرص تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة من شباب بلوزداد 2-0، كواليس مثيرة، كان بطلها الوافد الجديد، أحمد بلحاج.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن بلحاج المعار من أسوان في الميركاتو الشتوي الماضي، احتج بشدة على المدير الفني البرتغالي فيريرا، بعد المباراة بسبب عدم الدفع به في اللقاء. وقال المصدر في تصريحات صحفية: “بلحاج كسر زجاج غرفة خلع الملابس لملعب 5 جويلية جراء غضبه من قرار الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء”. وأضاف: “اللاعب لم يعد مع بعثة الزمالك في الطائرة الخاصة، وغادر من الجزائر إلى إسبانيا، مستغلا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام”.

ويعيش الزمالك موسما صعبا، حيث ودع مجموعات دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثالث تواليا، إثر هزيمته أمام بلوزداد بالجولة الخامسة للمجموعة الرابعة. كما خسر الأبيض فرصة الاحتفاظ بلقب كأس مصر، بعد ما ودع المسابقة من نصف النهائي على يد بيراميدز. وابتعد الزمالك أيضا بشكل كبير عن المنافسة على الدوري الذي يحمل لقبه في آخر موسمين، إذ يحتل المركز الخامس حاليا في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

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