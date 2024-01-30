-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعب السنغال يفتح النار على التحكيم و”الكاف” بعد الإقصاء

عمر سلامي
  • 1395
  • 0
لاعب السنغال يفتح النار على التحكيم و”الكاف” بعد الإقصاء
أرشيف
كريبين دياتا

فتح لاعب منتخب السنغال، كريبين دياتا، النار على التحكيم، وأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب إقصاء “أسود التيرانغا” أمام كوت ديفوار.

واتهم لاعب نادي موناكو والمنتخب السنغالي “الكاف” بالفساد، وقال بعد المباراة: “لقد قتلتم المنافسة، أنتم فاسدون احتفظوا بكأسكم الإفريقية”.

وانتقد دياتا، الحكم الغابوني اتشيو، وقال في المنطقة المختلطة، عقب الإقصاء: “لقد رأى الجميع لا يمكنك أن تقرر مصير بلد بأكمله بهذه الطريقة أن تذهب للفار وتمنحهم ركلة جزاء، بينما كان إسماعيلا سار يأخذ الكرة لمسافة 40 مترا، ويدخل المنطقة ويتعرض للعرقلة، في المقابل لا تريد الذهاب لمشاهدة اللقطة، هذا أمر مسيء، أنا آسف حقًا لكنهم قتلونا هكذا”.

مقالات ذات صلة
عوّار يعتذر للجزائريين بعد خروج المنتخب من “الكان”

عوّار يعتذر للجزائريين بعد خروج المنتخب من “الكان”

الكونغوليون يُريدون تطهير “الكاف” من قاذورات المغربي لقجع

الكونغوليون يُريدون تطهير “الكاف” من قاذورات المغربي لقجع

منزل نجم برشلونة يتعرض للسرقة خلال مباراة فياريال

منزل نجم برشلونة يتعرض للسرقة خلال مباراة فياريال

“امنحونا الإمكانيات للتألق في المونديال”

“امنحونا الإمكانيات للتألق في المونديال”

هذه الأخطاء العشرة التي زعزعت عرش بلماضي

هذه الأخطاء العشرة التي زعزعت عرش بلماضي

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ومولودية وهران

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ومولودية وهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد