لاعب السنغال يفتح النار على التحكيم و”الكاف” بعد الإقصاء

فتح لاعب منتخب السنغال، كريبين دياتا، النار على التحكيم، وأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب إقصاء “أسود التيرانغا” أمام كوت ديفوار.

واتهم لاعب نادي موناكو والمنتخب السنغالي “الكاف” بالفساد، وقال بعد المباراة: “لقد قتلتم المنافسة، أنتم فاسدون احتفظوا بكأسكم الإفريقية”.

Krépin Diatta s’en est violemment pris à des membres de la Confédération africaine de football (CAF) et à l’arbitre de la rencontre https://t.co/LTF3lKR7kC #SENCIV pic.twitter.com/zjOd03EcNN — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 30, 2024

وانتقد دياتا، الحكم الغابوني اتشيو، وقال في المنطقة المختلطة، عقب الإقصاء: “لقد رأى الجميع لا يمكنك أن تقرر مصير بلد بأكمله بهذه الطريقة أن تذهب للفار وتمنحهم ركلة جزاء، بينما كان إسماعيلا سار يأخذ الكرة لمسافة 40 مترا، ويدخل المنطقة ويتعرض للعرقلة، في المقابل لا تريد الذهاب لمشاهدة اللقطة، هذا أمر مسيء، أنا آسف حقًا لكنهم قتلونا هكذا”.