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رياضة

لاعب “الفيلة” يسجل ثاني أسرع هدف في المباريات الإفتتاحية لـ”الكان”

عمر سلامي
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لاعب “الفيلة” يسجل ثاني أسرع هدف في المباريات الإفتتاحية لـ”الكان”
ح.م
سيكو فوفانا

سجل لاعب منتخب كوت ديفوار سيكو فوفانا، ثاني أسرع هدف في المباريات الإفتتاحية لكأس أمم إفريقيا. 

ووقع لاعب النصر السعودي، الهدف الأول لكوت ديفوار في الدقيقة 4، وهو ما جعله صاحب أسرع هدف يتم تسجيله في تاريخ المباريات الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الإثيوبي سولومون شيفيراهو الذي سجّل هدفا في مرمى أوغندا سنة 1976 في الدقيقة الثانية.

وارتفع رصيد فوفانا مع منتخب كوت ديفوار إلى 6 أهداف خلال 13 مباراة رسمية.

واختير فوفانا أحسن لاعب في المباراة الافتتاحية، ونال أعلى تنقيط.

وفاز منتخب “الفيلة” في المباراة الإفتتاحية من كأس أمم إفريقيا 2023 ، على غينيا بيساو بثنائية نظيفة.

وستواجه كوت ديفوار في المباراة القادمة منتخب نيجيريا، وهي المواجهة التي ستلعب الخميس المقبل.

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