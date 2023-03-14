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رياضة

لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد يعتزل دوليا

عمر سلامي
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لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد يعتزل دوليا
ح.م
عبد القادر رحيم

أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، عبد القادر رحيم، اعتزاله اللعب دوليا، بعد حمله الألوان الوطنية لمدة تقارب الـ15 سنة.

وقال رحيم في رسالة له، وجهها لجماهير المنتخب الوطني: “لقد حان الوقت بالنسبة لي للاعتزال دوليا، مع الشعور بأنني أعطيت دائما كل شيء على أرضية الميدان”.

واستذكر رحيم أهم المحطات التي عاشها مع المنتخب الوطني، والذكريات الجميلة، وفي مقدمتها تلقيه أول دعوة في 2009، بالإضافة إلى المشاركة في 4 بطولات كأس العالم و4 كؤوس إفريقية.

وقال رحيم أن أجمل ذكرى هي التتويج بكأس إفريقيا 2014 في الجزائر.

وتقدم الدولي الجزائري المعتزل، بالشكر إلى كل زملائه والمدربين، وكذا الجمهور الجزائري.

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