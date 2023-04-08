لاعب المولودية بخوش يعلّق على مشاركته أمام قسنطينة

قال اللاعب الشاب لمولودية الجزائر محمد أنيس بخوش، أنه حاول تقديم أقصى ما لديه بعد دخوله في المرحلة الثانية من مباراة شباب قسنطينة.

وأضاف بخوش البالغ من العمر 18 سنة، والذي وضع فيه المدرب بوميل الثقة للمشاركة مع الفريق الأول: ” المباراة كانت بين أيدينا وضيّعنا ثلاث نقاط، خلقنا العديد من الفرص في المرحلة الثانية، لكن لم نتمكن من التسجيل، وإن شاء الله نعود بالنقاط الثلاث من مقرة”.

وتابع بخوش في تصريح للصفحة الرسمية لنادي مولودية الجزائر: “في المباراة الأولى تأثرت بالصيام، لكن اليوم قدمت ما علي، وأتمنى أن يضع الطاقم الفني ثقته في خلال المباراة المقبلة، وسأعمل على تأكيد إمكانياتي، وتقديم الأفضل”.