-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعب المولودية بخوش يعلّق على مشاركته أمام قسنطينة

عمر سلامي
  • 162
  • 0
لاعب المولودية بخوش يعلّق على مشاركته أمام قسنطينة
ح.م
محمد أنيس بخوش

قال اللاعب الشاب لمولودية الجزائر محمد أنيس بخوش، أنه حاول تقديم أقصى ما لديه بعد دخوله في المرحلة الثانية من مباراة شباب قسنطينة.

وأضاف بخوش البالغ من العمر 18 سنة، والذي وضع فيه المدرب بوميل الثقة للمشاركة مع الفريق الأول: ” المباراة كانت بين أيدينا وضيّعنا ثلاث نقاط، خلقنا العديد من الفرص في المرحلة الثانية، لكن لم نتمكن من التسجيل، وإن شاء الله نعود بالنقاط الثلاث من مقرة”.

وتابع بخوش في تصريح للصفحة الرسمية لنادي مولودية الجزائر: “في المباراة الأولى تأثرت بالصيام، لكن اليوم قدمت ما علي، وأتمنى أن يضع الطاقم الفني ثقته في خلال المباراة المقبلة، وسأعمل على تأكيد إمكانياتي، وتقديم الأفضل”.

مقالات ذات صلة
صدور الحكم في قضية إلياس شتي

صدور الحكم في قضية إلياس شتي

أفضل أندية كرة القدم الجزائرية

أفضل أندية كرة القدم الجزائرية

بِالفيديو: مُشجّع يرشق لاعبا بِولّاعة فَيُدمي رأسه

بِالفيديو: مُشجّع يرشق لاعبا بِولّاعة فَيُدمي رأسه

صحف عالمية “تتهجم” على كومبواري.. وتؤكد “تضامنها” مع حجام

صحف عالمية “تتهجم” على كومبواري.. وتؤكد “تضامنها” مع حجام

إدارة الوفاق تعلن عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بمباراة اتحاد العاصمة

إدارة الوفاق تعلن عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بمباراة اتحاد العاصمة

بكرار يسجل هدفه السادس في الدوري الكرواتي

بكرار يسجل هدفه السادس في الدوري الكرواتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد