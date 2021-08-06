لاعب المولودية نبيل لعمارة بين الأهلي والزمالك

دخل حسابات قطبي الكرة المصرية

قالت مصادر صحفية، الجمعة، إن لاعب فريق مولودية الجزائر، نبيل لعمارة، دخل،حسابات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعد عرضه على الفريقين للحصول على خدماته وتعزيز مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل ظهور اللاعب بأداء قوي في الفترة الماضية رفقة ناديه وتقديم مستويات قوية في الجبهة اليسرى.

وأوضح موقع «الوطن سبورت»، أن نبيل لعمارة مرشح للانضمام إلى فريقي الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيكون بديلا جيدا للتونسي علي معلول، ظهير الأهلي، خاصة في ظل تلقي الدولي التونسي للعديد من العروض للرحيل عن القلعة الحمراء ولم يحسم مصيره بعد من الاستمرار مع الشياطين الحمر.

وأضاف المصدر أن اللاعب عمارة تم عرضه على نادي الزمالك أيضا ليكون بديلا قويا لعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفارس الأبيض، الذي يقترب من مغادرة القلعة البيضاء، سواء باللعب لأحد أندية الدوري المصري الممتاز أم خوض تجربة احتراف في أحد الدوريات العربية، ما يجعل الزمالك ينافس الأهلي على صفقة نبيل لعمارة.