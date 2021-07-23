لاعب الوفاق العوافي ينضم للنجم الساحلي

انضم الظهير الأيسر لنادي يوسف العوافي إلى النجم الرياضي الساحلي بعقد يمتد لـ2024، ويأتي هذا الانتداب في إطار سعي النجم الساحلي لتعويض خروج عدد من لاعبي الفريق للاحتراف بالخارج وهما مرتضى بن وناس ووجدي كشريدة.

ولا يزال النجم في مفاوضات مع عدد من اللاعبين الاخرين في إطار سعي الفريق لتعزيز صفوفه استعدادا لدوري أبطال افريقيا الموسم القادم. يذكر أنّ مصادر إعلامية جزائرية قد تحدثت عن قرب احتراف اللاعب يوسف العوافي في الخارج، إلا أنّه في الأخير اختار أن يمثل فريق جوهرة الساحل.